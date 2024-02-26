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Уряд і бізнес України підписали спільну заяву. Про що домовилися

Кожна сторона взяла на себе певні зобов'язання.

Уряд і бізнес України підписали спільну заяву. Про що домовилися
перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко підписує заяву з українським бізнесом. Київ, 26 лютого 2024 року
Фото: Пресслужба уряду

26 лютого Кабмін і представники українського бізнесу підписали заяву про поглиблення співпраці між державою і підприємцями для покращення бізнес-клімату в Україні. 

Документ підписали під час презентації Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні», йдеться на урядовому порталі.

Від уряду заяву підписала перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко, від бізнесу — представники бізнес-асоціацій, серед яких голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова, голова Ради директорів Американської торгівельної палати в Україні Олена Кошарна, президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, голова Асоціації підприємців-ветеранів АТО Сергій Позняк, голова Ради CEO Club Ukraine Ігор Кабузенко, член ради представників Асоціації IT Ukraine Тарас Кицмей і виконавчий директор ГС «Український фуд-ритейл альянс» Наталія Петрівська.

Сторони задекларували наміри спільно працювати над створенням в Україні сприятливих умов для ведення бізнесу, а також відзначили необхідність сплати податків підприємцями.

Сторони домовилися, що держава зобов’язується:

  • створювати умови для унеможливлення неправомірного тиску силовиків на бізнес;
  • зменшувати адміністративне навантаження та підвищувати прозорість системи оподаткування;
  • підвищувати прозорість роботи митниці;
  • формувати сприятливий бізнес-клімат;
  • продовжувати дерегуляцію економічних відносин, де це можливо і доцільно;
  • впроваджувати програми розвитку українських виробників, в тому числі шляхом доступу до публічних закупівель і стимулювання попиту на українські товари;
  • сприяти інвестиціям через доступ до дешевого фінансового ресурсу, розвитку промислової інфраструктури і спрощення приєднання до мереж, доступу до сировини, страхування інвестицій;
  • відкривати зовнішні ринки для українських товарів і забезпечувати підтримку українського несировинного експорту.

Представники бізнесу задекларували свої зобов'язання:

  • сплачувати податки у передбаченому законодавством обсязі;
  • офіційно працевлаштовувати працівників та офіційно виплачувати повну заробітну плату;
  • не співпрацювати із Росією;
  • інвестувати у виробництво та розвиток бізнесу в Україні;
  • забезпечувати гідне повернення ветеранів у робоче середовище.

Пріоритетними першочерговими напрямками для співпраці між державою і підприємцями назвали:

  • напрацювання практичних рішень для зменшення тиску на підприємців зі сторони правоохоронних органів, зокрема напрацювання відповідних змін в КПК;
  • перезавантаження Бюро економічної безпеки;
  • визначення критеріїв віднесення бізнесу до категорії «білого» та переліку переваг для такого бізнесу;
  • створення платформи для отримання зворотнього зв’язку від підприємців;
  • напрацювання ініціатив для підтримки розвитку українських виробників;
  • напрацювання рішень для вдосконалення та діджиталізації системи бронювання та відряджень.

Робота над розробкою рішень триватиме на базі Ради з підтримки підприємництва, а також на платформі «Зроблено в Україні» та майданчиках українських бізнес-об’єднань.

Тиск на бізнес в Україні: як його намагаються зменшити

  • Президент Зеленський утворив Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану як консультативно-дорадчий орган при президентові.
  • Нещодавно глава держави провів зустріч із представниками Ради. Під час зустрічі учасники обговорили питання зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи Бюро економічної безпеки, а також необхідність підтримки підприємств ВПК.
  • Згодом посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу в Києві, коментуючи запитання журналістів про тиск на українських бізнес, заявила, що Штати чули про ці проблеми й відзначила кроки української влади, спрямовані на його усунення.
  • Партнери наполягають, зокрема, на перезавантаженні Бюро економічної безпеки. Особливу стурбованість викликали спроби української влади проштовхнути через Раду законопроєкт, який дями схвалили два профільні комітети парламенту. Документ у такому вигляді передбачав, що БЕБ залишається під впливом заступника глави ОПУ Олега Татарова. 
  • На це відреагували посли країн "Групи семи" і надіслали лист спікеру Русланові Стефанчуку, прем'єру Денису Шмигалю, голові Офісу Президента Андрію Єрмаку, а також декільком урядовцям і парламентарям із правоохоронного і фінансового комітетів Ради. У ньому перелічили ключові положення, які мають бути у законі про БЕБ.
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