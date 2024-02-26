Уряд і бізнес України підписали спільну заяву. Про що домовилися

Кожна сторона взяла на себе певні зобов'язання.

перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко підписує заяву з українським бізнесом. Київ, 26 лютого 2024 року

26 лютого Кабмін і представники українського бізнесу підписали заяву про поглиблення співпраці між державою і підприємцями для покращення бізнес-клімату в Україні.

Документ підписали під час презентації Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні», йдеться на урядовому порталі.

Від уряду заяву підписала перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко, від бізнесу — представники бізнес-асоціацій, серед яких голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова, голова Ради директорів Американської торгівельної палати в Україні Олена Кошарна, президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, голова Асоціації підприємців-ветеранів АТО Сергій Позняк, голова Ради CEO Club Ukraine Ігор Кабузенко, член ради представників Асоціації IT Ukraine Тарас Кицмей і виконавчий директор ГС «Український фуд-ритейл альянс» Наталія Петрівська.

Сторони задекларували наміри спільно працювати над створенням в Україні сприятливих умов для ведення бізнесу, а також відзначили необхідність сплати податків підприємцями.

Сторони домовилися, що держава зобов’язується:

створювати умови для унеможливлення неправомірного тиску силовиків на бізнес;

зменшувати адміністративне навантаження та підвищувати прозорість системи оподаткування;

підвищувати прозорість роботи митниці;

формувати сприятливий бізнес-клімат;

продовжувати дерегуляцію економічних відносин, де це можливо і доцільно;

впроваджувати програми розвитку українських виробників, в тому числі шляхом доступу до публічних закупівель і стимулювання попиту на українські товари;

сприяти інвестиціям через доступ до дешевого фінансового ресурсу, розвитку промислової інфраструктури і спрощення приєднання до мереж, доступу до сировини, страхування інвестицій;

відкривати зовнішні ринки для українських товарів і забезпечувати підтримку українського несировинного експорту.

Представники бізнесу задекларували свої зобов'язання:

сплачувати податки у передбаченому законодавством обсязі;

офіційно працевлаштовувати працівників та офіційно виплачувати повну заробітну плату;

не співпрацювати із Росією;

інвестувати у виробництво та розвиток бізнесу в Україні;

забезпечувати гідне повернення ветеранів у робоче середовище.

Пріоритетними першочерговими напрямками для співпраці між державою і підприємцями назвали:

напрацювання практичних рішень для зменшення тиску на підприємців зі сторони правоохоронних органів, зокрема напрацювання відповідних змін в КПК;

перезавантаження Бюро економічної безпеки;

визначення критеріїв віднесення бізнесу до категорії «білого» та переліку переваг для такого бізнесу;

створення платформи для отримання зворотнього зв’язку від підприємців;

напрацювання ініціатив для підтримки розвитку українських виробників;

напрацювання рішень для вдосконалення та діджиталізації системи бронювання та відряджень.

Робота над розробкою рішень триватиме на базі Ради з підтримки підприємництва, а також на платформі «Зроблено в Україні» та майданчиках українських бізнес-об’єднань.

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