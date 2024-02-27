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Автомобілі Ford позбудуться автоматичних паркувальних систем — ними ніхто не користується

Компанія Ford завжди була відома як інноватор і завзятий рушій прогресу в автомобільному виробництві, але, здається, не всі автовласники оцінюють це належним чином. Як повідомив операційний директор Ford Кумар Галхотра, споживачі практично не використовують одну з розрекламованих технологій — Active Park Assist, і тепер компанія має намір відмовитися від неї. Звісно, розборка Форд все одно залишається надійним джерелом постачань різноманітної електроніки, асистент-паркувальник — якщо він вам потрібен — не виключення. Але, за словами Кумара Галхотра, поціновувачів даної функції знайдеться не більше декількох людей зі ста. Усі інші вважають Active Park Assist повільним і непрактичним.

Active Park Assist вважається повільним і непрактичним
Active Park Assist вважається повільним і непрактичним

Паркування являє собою складну навичку для багатьох людей, тому Ford сподівався, що технологія автоматичного паркування стане справжнім проривом і зможе допомогти компанії надовго осідлати тренд автономного водіння. Декілька років Ford рекламував новинки, акцентуючи саме на Active Park Assist. Герої рекламних роликів з задоволенням використовували переваги цієї системи. Але реальним людям виявилося легшим навчитися паркуватися самостійно, ніж терпіти недосконалого електронного помічника. Напевне «Форду» було болісно це визнавати, але ця компанія вміє рахувати гроші.

Відмова від паркувальника допоможе виробникові заощадити 60$ на кожному автомобілі, що виллється у 10 мільйонів доларів щороку. Таким чином, стане нижчою вартість електрокарів, а це значний чинник у конкурентній боротьбі на цьому нестабільному ринку. Адже електрокари все ще помітно дорожче, ніж автомобілі на двигунах внутрішнього згоряння, тому їм важко набирати популярність.

Відмова від паркувальника допоможе виробникові заощадити 60$ на кожному автомобілі
Відмова від паркувальника допоможе виробникові заощадити 60$ на кожному автомобілі

Водночас відмова від однієї з автономних функцій може вдарити по репутації Ford як локомотива автономного водіння. Адже Active Park Assist була заявлена частиною пакета Ford Co-Pilot360, технології другого рівня автономності. З іншого боку, паркування без участі водія не є невід'ємною частиною цієї технології і, як виявилося, не отримало популярності. Тому очікується, що видалення автоматичного паркування не матиме помітного впливу на ефективність інноваційної програми бренду.

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