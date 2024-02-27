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У США заявили про зменшення фінансових потоків до Росії

На думку міністра фінансів, це наслідок санкційного попередження, яке адміністрація Байдена зробила у грудні.

У США заявили про зменшення фінансових потоків до Росії
Міністерство фінансів США
Фото: epravda.com.ua

Голова міністерства фінансів США Воллі Адеємо стверджує, що внаслідок політики адміністрації президента Джо Байдена потік фінансів до Росії "суттєво змінився".

Як заявив урядовець в інтерв'ю Reuters, його міністерство, а також низка моніторингових установ зафіксували зменшення грошових операцій на користь російських компаній та осіб. Адеємо окремо відзначив, що менше коштів до Росії почали надсилати Казахстан, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати.

Причиною такої тенденції в США вважають розпорядження, яке у грудні оприлюднив Білий дім. У ньому Вашингтон погрожував санкціями фінансовим установам, які допомагатимуть росіянам обходити запроваджені обмеження у банківській сфері. "Усі стали обережніше ставитися до ведення бізнесу з Росією - і це саме те, чого ми й хотіли", - підсумував міністр.

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