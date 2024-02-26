«Квіти замість дронів»: скільки грошей на благоустрій планують витратити громади Харківщини у 2024 році

Понад пів року в українських містах із різною інтенсивністю триває кампанія «Гроші на ЗСУ». На цих акціях громадяни виступають не лише за збільшення обсягів фінансової підтримки підрозділів Сил оборони , але й проти надмірних та недоцільних витрат місцевих бюджетів. Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» дослідив, які суми на благоустрій запланували витратити громади Харківської області та як змінився обсяг його фінансування порівняно з минулим роком.

Фото: Макс Требухов

Благоустрій та дороги у місцевих бюджетах

Видатки на благоустрій є невід’ємною складовою кошторисів усіх громад. Всі громади Харківської області, які опублікували власні бюджети на 2023 та 2024 роки, мають витрати на цю бюджетну програму, оскільки до неї включено, наприклад, витрати на прибирання вулиць та їхнє освітлення.

В цьому дослідженні порівнюються показники місцевих бюджетів станом на кінець лютого 2023 та 2024 років – загальна сума видатків, а також окремо витрати за кодом «0620» («Організація благоустрою населених пунктів») та «0456» («Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету)».

Станом на кінець лютого 2024 року, 11 із 56-ти місцевих рад громад Харківської області не опублікували свої бюджети на 2024 рік та/або додатки до них. Решта, 45 місцевих рад регіону з 56-ти, розмістили на своїх сайтах або сторінках у Facebook кошторисну документацію.

При цьому, варто зауважити, що у бюджетах 8-ми громад (Валківської, Красноградської, Лозівської, Мерефʼянської, Петропавлівської, Савинської, Циркунівської та Шевченківської) не затверджені витрати на житлово-комунальне господарство, що може свідчити про включення цих видатків до програми благоустрою.

Джерело: офіційні сайти міських громад Харківської області

З 17-ти міських громад Харківської області 9 громад збільшили витрати на благоустрій та дороги у 2024 році порівняно із 2023-м, а 4 їх скоротили. Ще 3 громади свої бюджети-2023 досі не опублікували, тобто фактично приховують динаміку цих витрат від широкої громадськості. Дергачівська громада не оприлюднила ані бюджету-2023, ані бюджету-2024. В абсолютних значеннях найбільше на ці напрями планує витратити обласний центр – Харків – 1,5 млрд. грн. 49,1 млн. на благоустрій затвердила Мерефʼянська міська рада, 43 млн. Лозівська, майже 33,5 млн. - Валківська. За відсотком від загальних витрат бюджету максимальні заплановані витрати – у Мерефʼянській громаді (19,96%), прифронтовій Купʼянській (12,05%) та Ізюмській (10,83%).

Джерело: офіційні сайти селищних громад Харківської області

Лише 2 селищних громади Харківської області з 12-ти, які розмістили бюджети 2023 та 2024 років, зменшили власні витрати на благоустрій та дороги. 10 громад ці видатки збільшили. Найбільше (за відсотком від загального обсягу кошторису) вони виросли, причому не лише серед селищних громад, але й загалом у регіоні, у Безлюдівській громаді (+15,61%), Краснокутській (7,13%) та Малоданилівській (+5,03%). Ще 5 громад не оприлюднили актуальний на лютий 2023-го кошторис. Найбільші витрати на утримання доріг та благоустрій запланували у Краснокутській громаді (84,2 млн. грн., 15,61% від усіх видатків з бюджету), Безлюдівській (майже 43,3 млн., 19,31%) та Височанській (майже 38 млн., 15,81%).

З 13-ти сільських рад Харківської області лише 4 оприлюднили бюджети 2023 та 2024 років (Біляївська, Вільхуватська, Олексіївська та Старовірівська). З них лише Біляївська скоротила витрати на благоустрій та дороги (-0,48%), решта – збільшили (+0,74%, 1,3% та 1,43% відповідно). Ще 8 сільських рад (Вільхівська, Кіндрашівська, Куньєвська, Курилівська, Наталинська, Оскільська, Петропавлівська та Циркунівська) не розмістили кошторис-2023, чим приховали інформацію про витати на ці бюджетні програми від загалу. Одна сільська рада (Липецька) від початку повномасштабного вторгнення не публікує документи про власну діяльність. Найбільше фінансування бюджетних програм благоустрою та утримання доріг (як у відносних, так і в абсолютних величинах) затвердили Наталинська громада (майже 59,3 млн. грн., 23,63% загальних витрат бюджету), Старовірівська (майже 24,8 млн., 15% усіх витрат) та Вільхівська (майже 17,8 млн., 17,48%).

Дерева, люки та газон

Роботу з благоустрою населених пунктів місцеві ради здійснюють переважно силами власних комунальних підприємств (КП). Тобто, з метою прибирання території, догляду за зеленими насадженнями, косінням трави влітку, громадами створено спеціалізовані КП, як, наприклад, «Харківблагоустрій». Втім, на деякі роботи місцеві ради шукають підрядників серед підприємців, а КП закуповують розхідні матеріали для власної діяльності. Такі закупівлі, якщо вартість товарів складає понад 50 тис. грн., а робіт – понад 1,5 млн., вони мусять проводити через тендери на Prozorro, тож громадськість має можливість побачити – що, в кого та за якою ціною закуповують чиновники місцевих рад і комунальних підприємств.

Найдорожчий тендер, повʼязаний із благоустроєм, станом на лютий 2024 року, під кодом 90610000-6 – «Послуги з прибирання та підмітання вулиць», коштував Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради майже 290 млн. грн. За ці гроші КП «Шляхрембуд», що спеціалізується на ремонті та будівництві доріг, прибиратиме сніг та лід з автодоріг, а також підземні переходи міста. Вимоги до учасників тендеру сформовано таким чином, аби переможцем стала компанія, в якої є автопарк конкретних машин, які вказано у технічній специфікації до закупівлі, а можливість використання аналогів не передбачена.

За майже 5 млн. грн. інше КП Харківської міської ради – «Харківводоканал» – закупило 600 люків. В коментарях до закупівлі можна знайти слушне зауваження про те, що технічна специфікація до тендеру також прописана під конкретну компанію, цього разу – КАСІ Україна. Компанію, яка вже неодноразово ставала переможцем тендерів на поставку люків не лише у Харкові, але й в Житомирі, Мукачеві, Львові, Чернігові та Херсоні.

На початку 2024-го КП «Благоустрій» м. Харкова оголосило тендер на 702 тис. сміттєвих пакетів очікуваною вартістю 4,2 млн. грн. У торгах взяли участь 4 юридичних особи. Три з них запропонували вартість 1,8 млн. (+-12 тис. грн.). За результатами тендеру, ці пропозиції було відхилено, оскільки замовник заявив про бюрократичні невідповідності процедурі, а переможцем було визнано «Торгівельний будинок «НОВІС»» з ціною закупівлі у 2,4 млн. грн. Станом на кінець лютого триває розгляд скарги на процедуру, поданої ФОП «Ткаченко Кирило Едуардович», який запропонував найнижчу ціну.

Протягом січня-лютого цього року 37 закупівель оголосило КП «Центральний парк». Зокрема, шукають компанію, яка проводитиме прибирання території до 31 грудня 2024 року за 1,5 млн. грн., постачальників декоративної кори дерев та мульчі (3 тис. пакунків) на 550 тис. грн. і 880 кг. насіння газонної трави DLF-Trifolium Turfline Shadow загальною вартістю у 237,6 тис. грн., розпочали два тендери на закупівлю фарби та акрилової емалі вартістю 754 тис. та 625 тис. грн. кожна, торги на придбання 50 урн та сотні хомутів, кришок та кілець кріплення пакетів до них загальною ціною 428 тис. грн. та 100 тис. сміттєвих пакетів за 330 тис. грн.

Закупівлі повʼязані з благоустроєм активно проводять й в інших громадах регіону. У січні 2024 року Управління житлово-комунального господарства Лозівської міської ради провело тендер на послуги з озеленення території громади та утримання зелених насаджень. Переможцем стало місцеве КП «Еко-Сан». Сума договору склала 5,5 млн. грн.

Джерело: online-сервіс громадського контролю закупівель Dozorro

У січні 2024-го Новопокровська селищна рада оголосила тендер на закупівлю «послуг з благоустрою» у смт. Есхар терміном до 30 червня цього ж року з очікуваною вартістю у 333 тис. грн. За його результатами договір уклали з ТОВ «Стрійсервіс», бенефіціаром якого, згідно з даними порталу Youcontrol, є екс-депутат Есхарської селищної ради Дмитро Крапивко. Подібний тендер від Новопокровської селищної ради ТОВ «Стрійсервіс» виграє вже не вперше. Протягом 2023 року ця компанія отримала три підряди: у січні – на прибирання та підмітання вулиць вартістю у 600 тис. грн., у травні – на послуги з озеленення та утримання зелених насаджень за 297 тис. грн. та у грудні за підстригання крон дерев та формування живих огорож за 70 тис. грн.

Висновки

Станом на кінець лютого 2024 року, з 56-ти громад Харківської області оприлюднили власний кошторис на 2024 рік з додатками до нього 45. Загальна сума запланованих ними витрат на благоустрій дорівнює 1,49 млрд. грн. та 858,3 млн. - на дороги. Левову частку цієї суми складають витрати обласного центру – Харкова – 890,7 млн. грн. та 649,5 млн. відповідно.

З 45-ти місцевих рад, які оприлюднили кошторисну документацію на 2024 рік, лише 7 виділили на благоустрій та дороги менше 3% витрат бюджету. 17 місцевих рад затвердили фінансування цих напрямів обсягом від 3% до 7% своїх видатків. Від 7% до 10% бюджету на це планують витратити 7 рад. 14 місцевих рад затвердили на благоустрій та дороги понад 10% усіх витрат.

З 14-ти громад із найбільшим відсотком видатків на благоустрій та дороги 6 громад є деокупованими, а 8 - умовно «тиловими». Серед 7-ми громад з найнижчими закладеними витратами на ці напрями схожа ситуація – 4 перебували під окупацією, а 3 – ні.

Загальна ситуація із запланованими витратами на благоустрій та дороги у регіоні на 2024 рік характеризується тенденцією до їхнього зростання. Видатки на ці напрями у відсотковому співвідношенні до обсягу кошторису збільшили одразу 22 місцеві ради з 29-ти, які оприлюднили бюджети 2023 та 2024 років, лише 7 їх скоротили.

Що стосується публічних закупівель, пов’язаних із благоустроєм, то попри дотримання місцевими радами та їх підрозділами усіх правил і процедур, має місце зловживання деталізацією технічної специфікації до замовлення. Тобто, у деяких тендерах технічні вимоги для учасників створені під конкретні компанії, їхні вироби та/або матеріальні ресурси.

У підсумку маємо ситуацію, коли, попри наявність запиту з боку суспільства на зменшення витрат на благоустрій, місцева влада щонайменше 22-х громад Харківської області збільшує ці видатки. І у розпал російських обстрілів Харківська міська рада замінює паркан вздовж проспекту Гагаріна, а у Лозівській громаді висаджують 12 тисяч квітів та засівають 500 гектарів газону.

Звичайно, місцеві ради не мають повністю відмовлятись від освітлення та прибирання вулиць, ямкового ремонту доріг на території громади. Проте, в той час, як частина регіону й досі знаходиться під окупацією, а його мешканці гинуть, боронячи країну, як ніколи гостро постає питання доцільності витрат бюджетів усіх рівнів. Що робить відповідність видатків воєнним реаліям ключовим критерієм при визначенні напрямів фінансування та їхніх обсягів, а витрату коштів на дерева, газони, квіти та забори - дуже суперечливими та недоречними.

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Promoting Citizen Oversight and Engagement in Local Political Processes», який реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED). Зміст публікації не обов’язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії»