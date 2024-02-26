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Видобуток українського газу та нафти буде збільшуватися, — Чернишов

Україна досягла енергонезалежності, як перша країна в історії.

Видобуток українського газу та нафти буде збільшуватися, — Чернишов
Фото: Нафтогаз

НАК «Нафтогаз» планує зробити Україну нетто-експортером енергоносіїв. У цьому році НАК «Нафтогаз» спромоглася збільшити видобуток нафти та газу. 

Про це під час форуму «Зроблено в Україні» заявив голова правління СЕО НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, передає кореспондент LB.ua.

«Саме в цьому році група «Нафтогаз» спромоглася збільшити видобуток нафти та газу. У цій частині ми фактично досягли енергонезалежності, як перша країна в історії. Ми не імпортуємо газ. Це означає, що ми зберігаємо валюту, зберігаємо гроші в країні. І ми сплачуємо податки на понад 100 мільярдів гривень щороку до державного бюджету України», — заявив він. 

За словами Чернишова, в планах компанії — подальше збільшення обсягів видобутку. 

«Я планую збільшувати обсяг видобутку ресурсів газу та нафти в цій країні. Та планую зробити цей напрям нетто-експортером для інших країн», — впевнений він. 

Голова НАК «Нафтогаз» впевнений, що для країни є всі підстави стати конкурентоспроможною. 

«Єдиний шлях – це інвестиції в технологічні напрями, залучення цих інвестицій. І, безумовно, ми всі з вами чудово пам'ятаємо та багато про це говоримо, що єдиний шлях досягнення цього – це реформування цієї країни та запровадження того пакету реформ, який призведе до фасилітації та мотивації зовнішнього інвестора прийти сюди, розвивати цей ринок», — вважає Чернишов.

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