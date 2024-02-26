Уряд розробляє програму українського кешбеку "Купуй українське", – Зеленський

За купівлю визначених товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну карту.

Президент України Володимир Зеленський на форумі "Зроблено в Україні" заявив, що уряд розробляє програму українського кешбеку "Купуй українське".

"Розробляється програма українського кешбеку "Купуй українське". Коли за купівлю визначених типів, зроблених в Україні товарів та послуг, громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну карту", – заявив президент, передає кореспондент LB.ua.

Володимир Зеленський наголосив, що українські гроші мають залишатися в Україні та працювати тут.

"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема і обороні. Вже готуються параметри українського кешбеку фінансові та технічні. І маємо постаратися, щоб ця програма почала працювати в цьому році", – наголосив президент.

Він зазначив, що уряд України розробить і представить відповідні кроки, щоб розширити в Україні локалізацію виробництв, в тому числі виробництв зброї і техніки, яку використовують наші воїни.

Глава держави закликав ліквідувати бар'єри, заважають створювати нові і розширювати існуючі виробництва.

"Характерні приклади такого тривалого негативу – це задовге підключення до мереж або проблеми при зміні чергового призначення з землі. І щойно я підписав закон, який спрощує зміну цільового призначення земельних ділянок для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України", – повідомив президент.