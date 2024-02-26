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Уряд розробляє програму українського кешбеку "Купуй українське", – Зеленський

За купівлю визначених товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну карту. 

Уряд розробляє програму українського кешбеку "Купуй українське", – Зеленський
Володимир Зеленський на форумі «Зроблено в Україні»
Фото: Анна Стешенко

Президент України Володимир Зеленський на форумі "Зроблено в Україні" заявив, що уряд розробляє програму українського кешбеку "Купуй українське".

"Розробляється програма українського кешбеку "Купуй українське". Коли за купівлю визначених типів, зроблених в Україні товарів та послуг, громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну карту", – заявив президент, передає кореспондент LB.ua.

Володимир Зеленський наголосив, що українські гроші мають залишатися в Україні та працювати тут. 

"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема і обороні. Вже готуються параметри українського кешбеку фінансові та технічні. І маємо постаратися, щоб ця програма почала працювати в цьому році", – наголосив президент. 

Він зазначив, що уряд України розробить і представить відповідні кроки, щоб розширити в Україні локалізацію виробництв, в тому числі виробництв зброї і техніки, яку використовують наші воїни.

Глава держави закликав ліквідувати бар'єри, заважають створювати нові і розширювати існуючі виробництва. 

"Характерні приклади такого тривалого негативу – це задовге підключення до мереж або проблеми при зміні чергового призначення з землі. І щойно я підписав закон, який спрощує зміну цільового призначення земельних ділянок для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України", – повідомив президент.

  • Наприкінці січня Зеленський анонсував створення Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні”, на якій буде представлений малий, середній і великий бізнес з усіх регіонів країни.
  • Організувати роботу платформи має уряд разом з Офісом, обласними державними адміністраціями, експертами. Завданням платформи є створення інструменту дієвої комунікації між підприємцями, владою та іншими структурами.
  • Також Зеленський утворив Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану як консультативно-дорадчий орган при президентові. 
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