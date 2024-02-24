ОАЕ нададуть Україні 2 тисячі генераторів

Більше 1,6 тис. з них вже передано Україні.

До України надійшло сім вантажів гуманітарної допомоги від Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) загальною вагою близько 100 тонн.

Про це повідомила пресслужба Міненергетики України.

“Це – перший транш допомоги, до якого увійшли 1640 портативних електрогенераторів потужністю від 2,8 кВт до 8 кВт”, - йдеться у повідмоленні.

В Міненерго уточнили, що загалом передбачається надходження з ОАЕ 2 тис. генераторів.

38 підприємств енергетичного сектору вже отримали частину отриманого обладнання. Це компанії, що працюють у системі генерації, розподілу та передачі електроенергії, газовидобутку і газопостачання. Переважно вони розташовані у регіонах, які найбільше постраждали від дій РФ.