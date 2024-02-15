USAID передали Україні майже 60 міні-ТЕЦ

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 57 когенераційних газопоршневих установок (КГУ) потужністю від 50 кВ до 1500 кВ.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Для стабільного тепло- та енергопостачання в зимовий період USAID закуповує загалом 91 когенераційну установку для 32 міст України та двох університетів.

"Завдяки цьому теплопостачальні підприємства зможуть генерувати додатково 56.5 МВт електричної енергії для власних потреб та забезпечать теплом близько 1 млн громадян та 960 об'єктів соціальної сфери. Йдеться про школи та лікарні, а також інші об'єкти місцевої критичної інфраструктури, зокрема водоканали", – зазначають у міністерстві.