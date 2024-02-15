Байден може законно передати мільйони снарядів для України вже завтра, – Forbes

Немає жодної юридичної причини, чому Байден не міг би використати свої повноваження безпосередньо для підтримки України.

Адміністрація президента США Джо Байдена має хоч і складний, але цілком законний спосіб відправити в Україну мільйон артилерійських снарядів, пише видання Forbes.

Як зазначає видання, у той час, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже майже два роки, республіканці в Конгресі США, які допомагають РФ, продовжують затримувати фінансування для України, українським артилерійським батареям бракує боєприпасів. Сьогодні вони випускають лише дві тисячі снарядів на день. У той же час, росіяни – разом зі снарядами з Північної Кореї та Ірану – випускають до 10 тисяч снарядів на день.

Враховуючи культовий вплив експрезидента Дональда Трампа на Республіканську партію і давню близькість Трампа до авторитарного російського президента Путіна, здається, що Байдену не варто сподіватися на значне або будь-яке нове фінансування для України зараз, коли республіканці мають незначну більшість у Палаті представників Конгресу США.

За інформацією видання, у Байдена існує "бюрократично складний, але абсолютно легальний спосіб для адміністрації президента США відправити в Україну те, чого українські бригади потребують найбільше – мільйони артилерійських снарядів.

"Спротив Трампа й республіканців не означає, що Байден безсилий допомогти Україні", – зазначають у Forbes.

За підрахунками видання американське законодавство обмежує щорічну передачу так званих "надлишкових оборонних товарів" (EDA) загальною вартістю 500 мільйонів доларів на рік.

Але цей же закон не диктує, яку вартість президент може визначити для конкретної зброї. Теоретично він може оцінити товар у нуль доларів.

Байден рідко використовував свої повноваження EDA для України. І там, де він використовував це, останнім часом це було частиною складної "кругової торгівлі", коли уряд США надає надлишкову зброю третім країнам — Еквадору та Греції, щоб назвати дві — а потім заохочує ті самі країни прямо чи опосередковано надавати Україні частину власної надлишкової зброї.

Немає жодної юридичної причини, чому Байден не міг би усунути посередника і використати свої повноваження EDA безпосередньо для підтримки України. І немає жодних практичних причин, чому ця допомога не могла б включати артилерійські боєприпаси.

Загалом, більшість артилерійських боєприпасів на складах явно не є надлишковими. Армія і морська піхота потребують усіх сучасних снарядів, які вони можуть отримати, готуючись до війни.

Але є важливий виняток. У Сполучених Штатах потенційно є чотири мільйони вдосконалених касетних боєприпасів подвійного призначення 155-мм калібру. Снаряди M483A1 і M864 DPICM відповідно розкидають 88 або 72 суббоєприпаси розміром з гранату, кожен з яких може вбити або покалічити солдата.

Всі ці боєприпаси є очевидними кандидатами на позначку "надлишкові". Армія США багато років тому визначила, що ці DPICM – вироблені у великих кількостях між 1970-ми і 1990-ми роками – ненадійні і небезпечні, оскільки будь-який конкретний боєприпас має 14%-ву ймовірність виявитися несправним.

Адміністрація Байдена вже відправила в Україну невідому кількість DPICM – до того, як кошти на військову допомогу вичерпалися й республіканці заблокували виділення додаткових грошей.

Всі чотири мільйони снарядів, що залишилися, мають бути доступними. Їх вистачить на роки інтенсивних бойових дій. У законі EDA є застереження. Уряд США юридично не може оплачувати доставку. Але інше застереження полягає в тому, що будь-яка зброя в Німеччині не підпадає під це правило.

Байден міг би доставити ці DPICM до Німеччини на борту кількох морських суден, а потім оголосити їх надлишковими, перш ніж армія США залишить їх там, де українські збройні сили без проблем зможуть їх забрати.

У виданні розмірковують, чому Байден досі не реалізував цей план – незрозуміло.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз розраховує надати Україні до кінця року 1 млн 155 тис. артилерійських снарядів завдяки зростанню спроможності оборонно-промислового комплексу країн-членів.