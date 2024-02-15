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Допомога Україні є інвестицією у майбутню безпеку НАТО, - міністерка оборони Люксембургу

Люксембург у 2022-23 роках інвестував 16% від оборонного бюджету на підтримку України.

Допомога Україні є інвестицією у майбутню безпеку НАТО, - міністерка оборони Люксембургу
зліва на право Жозеп Боррель, Юріко Бакес
Фото: EPA/UPG

Міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес під час зустрічі очільників міноборони НАТО закликала продовжувати допомагати Україні, адже це інвестиція безпеки Альянсу у майбутньому. Вона додає, що Люксембург від початку повномасштабного вторгнення РФ інвестував 16% від оборонного бюджету на підтримку України і продовжуватиме свою підтримку, пише Укрінформ.

“Міжнародна ситуація нині дуже загрозлива, комплексна та небезпечна. Минуло майже два роки з того часу, як Росія вторглася в Україну, і це спричинило важкі наслідки як для України, так і загалом для всього світу. Для нас як НАТО єдність та солідарність залишаються абсолютно важливими. Для цього ми повинні продовжувати посилювати оборону на східному флангу”, – зазначила Юріко Бакес.

Бакес додала, що всі західні партнери повинні інвестувати у спільну безпеку та посилювати виробництво зброї та амуніції. Також вона запевнила, що Люксембург буде відігравати активну роль у посиленні обороноздатності, і нині триває робота над “дорожньою картою” в цьому питанні.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, підтримувати її обороноздатність. Ми робимо це спільно. Як Люксембург ми інвестували 16% від нашого оборонного бюджету 2022-2023 років на підтримку України, і також ми будемо надалі амбіційними щодо оборони. Це дуже важливо допомагати Україні, продовжувати цю допомогу, бо це - інвестиція в нашу власну безпеку, що залишається життєво важливим, бо небезпека є реальною”, – сказала Юріко Бакес.

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