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​Іспанія оперативно передасть Україні партію бронетраспортерів М-113

Також до України поїде декілька видів зброї для ППО, операцій "повітря-повітря" та військово-морських операцій. 

​Іспанія оперативно передасть Україні партію бронетраспортерів М-113
Іспанія передасть Україні М-113
Фото: АрміяInform

Міністерство оборони Іспанії повідомило про швидку передачу Україні партії броньованих гусеничних транспортних засобів М-113 та іншої техніки.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Іспанії, передає АрміяInform.

"Міністр оборони оголосила про швидке відправлення нової партії броньованих гусеничних транспортних засобів М-113. Дві з них переробили на машини швидкої допомоги. Після них відправлять кілька пожежних, снігоприбиральних машин та транспортних засобів для перевезення особового складу, а також різних матеріалів, включаючи два легкі човни, електрогенератор та установку для очищення води", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Україну поїдуть декілька видів зброї для протиповітряної оборони, операцій "повітря-повітря" та військово-морських операцій.

Також Іспанія анонсувала участь у шести коаліціях сил і засобів зазначивши, що це відіграє важливу роль у сприянні просуванню українських сил до повної оперативної сумісності з союзниками та партнерами.

  • Еквадор передасть Україні старі небоєздатні вертольоти Мі-17, за які отримає від США вертольоти Black Hawk
  • Із запланованих до передачі Мі-17 справним є лише один вертоліт. Поки немає чіткого розуміння, коли має відбутись передача і скільки часу знадобиться на постановку цієї техніки в стрій.
  • Крім того, Австралійська Федерація Українських Організацій закликає передати Україні вертольоти Taipan, а не утилізувати їх. Вартість вертольотів складає 920 млн доларів, їх передача подвоїла би підтримки Австралії для України.
  • Німеччина передасть Україні списані багатоцільові військові вертольоти Sea King Mk41. Україна отримає шість вертольотів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Крім того, Німеччина забезпечить навчання українських військових.
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