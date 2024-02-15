Ці топменеджери постачали до РФ сировину для виробництва «Іскандерів». Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії «Глухівський кар’єр кварцитів» та куратора цієї установи від російського олігарха.

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Олегу Дерипасці і затримала його українських топменеджерів.

У результаті комплексних заходів Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримано у різних регіонах України. Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії «Глухівський кар’єр кварцитів» та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в РФ.

За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з РФ привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж.

З того часу і до початку повномасштабного вторгнення РФ керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі.

Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних рекет, зокрема типу «Іскандер».

Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем.

На підставі зібраних доказів російському олігарху Олегу Дерипасці заочно повідомлено про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України.

Злочинні дії директора української компанії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України.

Його спільнику – куратору – повідомлено про підозру за двома статтями.

Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників «РУСАЛу» та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року активи «Глухівського кар’єра кварцитів» було націоналізовано на користь України.