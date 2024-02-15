Угорщина блокує схвалення 13 пакету антиросійських санкцій через Китай, − Financial Times

Угорщина заблокувала ухвалення 13-го пакету санкцій Євросоюзу проти Москви. Однак цього разу нібито через не антиросійські обмеження, а заходи проти Китаю.
Про це пише газета Financial Times з посиланням на джерела.
Новий санкційний пакет блоку обговорювали вчора на засідання послів ЄС. Він націлений на майже 200 фізичних та юридичних осіб з Росії, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають Москві у військових діях.
“Угорці не погодилися через китайські компанії”, – сказав FT один із чиновників.
Інше джерело повідомило, що посол Будапешта “вимагав трохи більше часу, щоб проаналізувати зміст пропозицій”.
За словами офіційних осіб, дискусії триватимуть наступного тижня.
Прихильники пакету санкцій сподіваються досягти згоди до наступної середи, щоб встигнути схвалити санкції до 24 лютого.
- Bloomberg раніше написав, що Європейський Союз планує запровадити нові торговельні обмеження щодо близько 12 компаній, зокрема і трьох китайських, яких звинувачують у підтримці російської агресії.
- Politico повідомило, що у драфті 13-го пакету є обмежувальні заходи проти чотирьох китайських фірм, що допомагають росіянам купувати європейські товари подвійного призначення. Також під санкції можуть потрапити Туреччина, Індія та Сербія.
- ЄС також пропонує ввести санкції проти Північної Кореї за постачання ракет для Росії, які були використані проти України. До санкційних списків можуть внести міністра оборони та ракетне управління КНДР, яке контролює національну програму балістичних ракет.
- За інформацією Reuters, ЄС не планує включати в 13-ий пакет санкцій нові заборони на російське виробництво. Таким чином алюмінієва галузь росіян знову залишиться без обмежувальних заходів.
- Тим часом Європейська комісія зажадала від урядів терміново зупинити нелегальний потік товарів до Росії на тлі поштовху Брюсселя взяти під контроль закриття лазівок у санкціях проти Кремля.