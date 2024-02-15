Угорщина блокує схвалення 13 пакету антиросійських санкцій через Китай, − Financial Times

Посол Будапешта вимагав більше часу для "аналізу пропозицій".

Угорщина заблокувала ухвалення 13-го пакету санкцій Євросоюзу проти Москви. Однак цього разу нібито через не антиросійські обмеження, а заходи проти Китаю.

Про це пише газета Financial Times з посиланням на джерела.

Новий санкційний пакет блоку обговорювали вчора на засідання послів ЄС. Він націлений на майже 200 фізичних та юридичних осіб з Росії, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають Москві у військових діях.

“Угорці не погодилися через китайські компанії”, – сказав FT один із чиновників.

Інше джерело повідомило, що посол Будапешта “вимагав трохи більше часу, щоб проаналізувати зміст пропозицій”.

За словами офіційних осіб, дискусії триватимуть наступного тижня.

Прихильники пакету санкцій сподіваються досягти згоди до наступної середи, щоб встигнути схвалити санкції до 24 лютого.