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Росіяни реалізують активну фазу антиукраїнської інформаційної операції “Перун”, – ГУР

У операції планують задіяти іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України.

Росіяни реалізують активну фазу антиукраїнської інформаційної операції “Перун”, – ГУР
Ілюстративне фото: Путін дає інтерв'ю Такеру Карлсону
Фото: EPA/UPG

Росіяни реалізують активну фазу антиукраїнської інформаційної операції “Перун”, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У межах цієї операції ворог планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Нещодавно у Франції викрили спецоперацію Росії з поширення пропаганди про війну в Україні. На меті кампанії було позитивне висвітлення "спеціальної військової операції" Росії, а також дискредитації України та її керівництва.

Раніше США заявили, що російські спецслужби залучені до роботи інформагентства "Африканська ініціатива". Агентство поширює дезінформацію щодо Сполучених Штатів та європейських країн.

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