​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається

За ухилення від військової служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Якщо військовозобов'язаний ухилився від повістки для звірення військово-облікових даних, він підлягає адміністративній відповідальності. Якщо ж він пройшов звірення і медкомісію, уникнувши відправлення до армії, - кримінальній.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Відомості про це вносяться до ЄРДР та у разі встановлення цього факту розпочинається досудове розслідування - за матеріалами, наданими ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Якщо суд визнає людину винною – вона може сісти в тюрму від трьох до п'яти років. Водночас, поводження з людиною, вину якої не визнав суд, має відповідати поводженню з невинуватою особою.

Перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе зазначив, що військовозобов'язані, які отримали умовний термін за ухилення від військової служби, все одно підлягають призову.

Раніше Цуцкірідзе повідомив, що поліція розслідує близько 9400 кримінальних проваджень за фактом ухилення від мобілізації, а до суду вже скеровано 2600 обвинувальних актів.

Що відбувається з законом про мобілізацію