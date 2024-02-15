​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається

Якщо військовозобов'язаний ухилився від повістки для звірення військово-облікових даних, він підлягає адміністративній відповідальності. Якщо ж він пройшов звірення і медкомісію, уникнувши відправлення до армії, - кримінальній.
Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"Відомості про це вносяться до ЄРДР та у разі встановлення цього факту розпочинається досудове розслідування - за матеріалами, наданими ТЦК", - йдеться у повідомленні.
Якщо суд визнає людину винною – вона може сісти в тюрму від трьох до п'яти років. Водночас, поводження з людиною, вину якої не визнав суд, має відповідати поводженню з невинуватою особою.
Перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе зазначив, що військовозобов'язані, які отримали умовний термін за ухилення від військової служби, все одно підлягають призову.
Раніше Цуцкірідзе повідомив, що поліція розслідує близько 9400 кримінальних проваджень за фактом ухилення від мобілізації, а до суду вже скеровано 2600 обвинувальних актів.
Що відбувається з законом про мобілізацію
- 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. За проголосували 243 парламентарі. "Слуги народу" дали лише 178 голосів. До законопроєкту ще подаватимуть правки до другого читання.
- Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25.
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
- Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
- Нову редакцію уряд надав лише 30 січня. Документ передбачив підставу для звільнення з військової служби через 36 місяців після мобілізації, але це лише підстава, а згоду на звільнення має давати Ставка верховного головнокомандувача. Строкову службу вирішили скасувати, але хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку. Більше про це – у матеріалі LB.ua "Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2".
- 8 лютого Арахамія заявив, що суперечливі норми в законі про мобілізацію будуть доопрацьовані до другого читання. Наразі вже в роботі три питання: щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає; щодо аспірантів, а також щодо блокування особистих рахунків громадян.
- 9 лютого уряд ухвалив відовідні зміни до положення про ТЦК. Вони передбачають надання права ТЦК під час проведення мобілізації або під час воєнного стану цілодобово.
- 14 лютого член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що наразі дуже мала ймовірність, що парламент у лютому розгляне законопроєкт про мобілізацію.