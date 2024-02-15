​Росіяни запускали "Калібри" з корабля "Адмірал Макаров", - Гуменюк

За попередньою інформацією, під час ранкової атаки росіяни запускали по Україні "Калібри" з корабля "Адмірал Макаров" із акваторії Чорного моря.
Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.
"Попередньо була інформація про те, що ймовірно були пуски і з акваторії Чорного моря. Там на цей час ніс чергування надводний фрегат, ракетоносій "Адмірал Макаров", спорядження якого сягає 8 "Калібрів". Якщо припустити, що саме з нього був пуск, то станом на зараз у нього - половина цього запасу", - сказала Гуменюк.
Вона наголосила, що ракетна небезпека зберігається, оскільки готове ракетне спорядження на фрегаті є, він на чергуванні, і не виключено повторного ракетного удару.
"Якщо враховувати, що 4 "Калібри" з 8 було застосовано, то половина на ньому залишилась. Щонайменше 4 ракети він може ще застосувати", - зазначила Гуменюк.
При цьому вона зауважила, що це - попередня інформація, оскільки існують і сухопутні аналоги "Калібрів" - це "Іскандер-К", який дуже схожий за своїми характеристиками.
Гуменюк підкреслила, що загалом не так важливо, куди саме і звідки запускалися ракети, головне - відбивати атаки ворога.
- Вранці 15 лютого Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на територію України. По всій Україні оголошували повітряну тривогу, у кількох областях є постраждалі і руйнування. Українська ППО збила 13 із 26 ворожих ракет. Окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.
- 14 лютого Генеральний штаб підтвердив знищення великого десантного корабля росіян "Цезар Куніков". Це - одне з найновіших російських суден. Західні аналітики припускають, що після ліквідації кораблів такого класу наступним стане Керченський міст.
- Загалом, з початку повномасштабної війни вже знищено 25 ворожих кораблів та катерів.