​Росіяни запускали "Калібри" з корабля "Адмірал Макаров", - Гуменюк

Ракетна небезпека зберігається, оскільки готове ракетне спорядження на фрегаті ще є.

За попередньою інформацією, під час ранкової атаки росіяни запускали по Україні "Калібри" з корабля "Адмірал Макаров" із акваторії Чорного моря.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.

"Попередньо була інформація про те, що ймовірно були пуски і з акваторії Чорного моря. Там на цей час ніс чергування надводний фрегат, ракетоносій "Адмірал Макаров", спорядження якого сягає 8 "Калібрів". Якщо припустити, що саме з нього був пуск, то станом на зараз у нього - половина цього запасу", - сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що ракетна небезпека зберігається, оскільки готове ракетне спорядження на фрегаті є, він на чергуванні, і не виключено повторного ракетного удару.

"Якщо враховувати, що 4 "Калібри" з 8 було застосовано, то половина на ньому залишилась. Щонайменше 4 ракети він може ще застосувати", - зазначила Гуменюк.

При цьому вона зауважила, що це - попередня інформація, оскільки існують і сухопутні аналоги "Калібрів" - це "Іскандер-К", який дуже схожий за своїми характеристиками.

Гуменюк підкреслила, що загалом не так важливо, куди саме і звідки запускалися ракети, головне - відбивати атаки ворога.