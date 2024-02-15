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Внаслідок удару по Чугуєву загинули людина, від обстрілу Великого Бурлука – троє (оновлено)

Окупанти поцілили в район житлових будинків.

Внаслідок удару по Чугуєву загинули людина, від обстрілу Великого Бурлука – троє (оновлено)
Фото ілюстративне

Близько опівночі 15 лютого росіяни завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області. Про обстріл "Суспільному" розповіла мер Чугуєва Галина Мінаєва.

Окупанти поцілили у район житлової забудови. У знищеному приватному будинку рятувальники знайшли тіло жінки.

За даними ОВА, в Чугуєві загиблою є жінка 67-років. Повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані три поряд розташовані приватні будинки. У семи будинках пошкоджено скління вікон та дахи.

Ще двоє людей загинули внаслідок удару по Великому Бурлуці, який росіяни провели після 16:00 учора. Там загинули троє: двоє чоловіків і жінка.

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло 74-річної жінки. Кількість загиблих збільшилась до трьох. Ще пʼять людей поранені, вони перебувають у медичних закладах області", – повідомив він.

Ще двоє людей перебувають під завалами.

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