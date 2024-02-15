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У Курській області пожежа на нафтобазі через український безпілотник

Версію щодо того, що це чергова вдала атака українських БПЛА, одразу підтвердив російський губернатор. 

У Курській області пожежа на нафтобазі через український безпілотник
фото ілюстративне
Фото: Радіо Свобода

У Курській області РФ спалахнула пожежа на одній із нафтобаз. Про інцидент повідомили російські пропагандистські видання та Telegram-канали. 

Губернатор регіону Роман Старовойт у своїх соцмережах одразу ж визнав, що загоряння сталося внаслідок атаки українського безпілотника. Ніхто з людей буцімто не постраждав.

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