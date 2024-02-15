У Курській області пожежа на нафтобазі через український безпілотник

Версію щодо того, що це чергова вдала атака українських БПЛА, одразу підтвердив російський губернатор.

У Курській області РФ спалахнула пожежа на одній із нафтобаз. Про інцидент повідомили російські пропагандистські видання та Telegram-канали.

Губернатор регіону Роман Старовойт у своїх соцмережах одразу ж визнав, що загоряння сталося внаслідок атаки українського безпілотника. Ніхто з людей буцімто не постраждав.