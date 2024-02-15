У Курській області пожежа на нафтобазі через український безпілотник

У Курській області РФ спалахнула пожежа на одній із нафтобаз. Про інцидент повідомили російські пропагандистські видання та Telegram-канали.
Губернатор регіону Роман Старовойт у своїх соцмережах одразу ж визнав, що загоряння сталося внаслідок атаки українського безпілотника. Ніхто з людей буцімто не постраждав.
- Перші два місяці 2024 року вже стали нічним жахіттям для російської нафтової промисловості завдяки роботі українських військових. Обсяг переробки впав до історичного мінімуму.
- У січні безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів "Славнефть-ЯНОС", який розташовано у російському Ярославлі.
- 7 лютого у Волгограді горів найбільший російський нафтопереробний завод "Лукойл".
- 9 лютого у Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Ільському нафтопереробному заводі.
- 13 лютого в Москві загорівся завод "МіГ" - займання виникло "в цеху, що реконструюється", прибудованому до корпусу заводу.