Володимир Зеленський запевнив, що всі фінансові, організаційні та регуляторні кроки, які від держави потрібні, держава зробить.

Президент Зеленський провів сьогодні нараду щодо українських можливостей протидіяти російським дронам. На нараді були присутні Сирський, Умєров, Сухаревський, Шмигаль, Камишін, Федоров, Єрмак, Коростельов, представники виробників, представники розвідок.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Заслухав звіт щодо наявних розробок. Працюємо і над комплексами РЕБ, радіоелектронної боротьби, і над комплексами ЗРК. Вже близько половини наявних систем – саме українського виробництва, розробки наших людей. Звичайно, є й спільні проєкти з партнерами. І, власне, розпочатих виробництв та заявлених на виробництво розробок доволі багато. Головне тепер – усі їх вмонтувати в практику застосування на фронті”, - наголосив президент.

Він додав, що важливим є максимальне нарощування наших виробництв. А це, у підсумку, – захист життя наших воїнів та розширення наших можливостей діяти на фронті. Від протидії російським “орланам” до знищення російської РЕБ.

Володимир Зеленський запевнив, що всі фінансові, організаційні та регуляторні кроки, які від держави потрібні, держава зробить.

“Чергове розширення наших міжнародних коаліцій, зокрема коаліції дронів. До Великої Британії, Латвії та Швеції приєдналися Нідерланди, Німеччина, Естонія. Фундамент коаліції – сильний, коаліція вже працює. І сьогодні, до речі, – нове засідання “Рамштайну”. Нарощування спільних виробництв і прискорення постачання головні, дрони та ППО – пріоритети цього “Рамштайну”, - наголосив голова держави.

Президент нагадав, що минулого вечора й ночі російські терористи обстріляли місто Селидове Донецької області, влучили по житлових будинках, по звичайній цивільній забудові й по лікарні. На момент удару в лікарні було майже 150 пацієнтів, три людини загинули – мама з маленьким сином і жінка, яка готувалася стати мамою.

Президент також подякував ЗСУ та групі 13 9-го департаменту ГУР.

“Сьогодні додалось іще безпеки в Чорному морі. І ще мотивації нашим людям. І це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об’єктів”, - пообіцяв Верховний головнокомандувач.