Німеччина та Франція оголосили про створення "Коаліції ППО" для України

Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус та Франції Себастьєн Лекорню підписали угоду про створення коаліції спроможностей для розбудови протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє Міноборони Франції у мережі "Х".

"Сьогодні під час засідання Контактної групи з питань оборони України Себастьєн Лекорню започаткував ще одну коаліцію на підтримку протиповітряної оборони України разом з Борисом Пісторіусом, а також його данськими та бельгійськими колегами", — ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що менш ніж через місяць після запуску коаліції "Артилерія для України" в Парижі 18 січня, Франція знову стає співкерівником ще однієї коаліції.

"В умовах війни на виснаження підтримка України зараз організована навколо 5 основних коаліцій. Посилення потенціалу протиповітряної оборони України матиме вирішальне значення для захисту цивільного населення і загалом для продовження конфлікту", — додали у міноборони Франції.

Коаліції різних типів озброєння створені на базі Контактної групи з питань оборони України. Існують також Коаліція артилерії, Коаліція авіації, Коаліція дронів та інші.