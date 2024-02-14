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Google, Meta та Microsoft представлять у Мюнхені угоду про боротьбу з виборчими фейками, які створює ШІ

Угода є актуальною на тлі цьогорічних виборів до Європарламенту, президентських у США та парламентських у Сполученому Королівстві.

Google, Meta та Microsoft представлять у Мюнхені угоду про боротьбу з виборчими фейками, які створює ШІ
Фото: mygreatlearning.com

На Мюнхенській конференції з питань безпеки технологічні гіганти планують представити нову галузеву “угоду” для боротьби з виборчими фейками, які створює штучний інтелект (ШІ).

Про це пише POLITICO з посиланням на проєкт угоди.

У списку компаній є, зокрема, Adobe, Google, Meta, Microsoft, OpenAI й TikTok.

Технологічні компанії хочуть працювати разом, щоб створювати інструменти, які допоможуть виявляти та позначити фейкові фото та аудіо публічних осіб, оброблених ШІ. Йдеться, наприклад, про спеціальні водяні знаки та ідентифікатори.

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Така угода є особливо актуально напередодні важливих демократичних виборів у світі, зокрема до Європарламенту у червні, президентських перегонів США у листопаді та парламентських у Великій Британії наприкінці 2024 року.

Компанії обіцяють розповісти про те, як вони борються на своїх платформах з дезінформацією, створеною штучним інтелектом. “Ми підтверджуємо, що захист виборчої чесності та суспільної довіри є спільною відповідальністю та загальним благом, яке виходить за рамки партійних інтересів і національних кордонів”, − йдеться у заяві.

Остаточний текст угоди планується представити на конференції у Мюнхені у п’ятницю, 16 лютого.

Заначимо, інші представники технологічної індустрії розкритикували цю ініціативу, вважаючи, що технологічні компанії мають контролювалися регуляторами.

На думку співзасновниці Інституту AI Now Мередіт Віттакер, часи, коли демократичні країни могли довірити компаніям саморегулювання, давно минули. “Дипфейки насправді не мають значення, якщо у вас немає платформи, на якій ви можете його поширювати”, − сказала Віттакер.

  • Політичні “дипфейки” вже з’явилися в Сполучених Штатах, Польщі та Великій Британії та багатьох інших країнах. Нещодавно у США сфальшували дзвінок президента Джо Байдена, що викликало побоювання щодо впливу технологій на політику країни.
  • У червні 2022 року мер Берліна Франциска Ґіффай 15 хвилин мала відеоконфренцією з людиною, яка видавала себе за мера Києва Віталія Кличка.
  • Закон Європейського Союзу про штучний інтелект вимагатиме чітко позначати увесь контент, створений штучним інтелектом. Євроблок також використовує “Закон про цифрові послуги”, щоб змусити технічну галузь стримувати дипфейки.
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