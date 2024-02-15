Прем'єр Австралії освідчився коханій у День святого Валентина

60-річний голова уряду оприлюднив фото з підписом "вона сказала "так".

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі став першим за всю історію головою уряду країни, який під час свого перебування на посаді заручився. У День всіх закоханих 60-річний політик попросив руки та серця у своєї обраниці Джоді Гейдон і одержав згоду. Прем'єр оприлюднив у соцмережах світлину, на якій його наречена демонструє обручку, і додав підпис "вона сказала "так".

Як повідомляє Deutsche Welle, Албанізі та Гейдон познайомилися у Мельбурні на початку 2020 року і разом пройшли виборчу кампанію, внаслідок якої два роки потому "Албо", як називають його австралійці, очолив уряд. Гейдон обіймає одну з керівних посад у Асоціації державної служби штату Новий Південний Вельс.

Привітати майбутнє подружжя вже встигли міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг та прем'єр Нової Зеландії Крістофер Лаксон.