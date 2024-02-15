Алієв склав присягу президента Азербайджану, уряд пішов у відставку

Кабінет міністрів виконав конституційну вимогу про складання повноважень в день інавгурації президента.

Азербайджан офіційно отримав нового старого президента - Ільхам Алієв уп'яте склав присягу глави держави. Церемонія, як повідомляє офіційний президентський сайт, відбулася у будівлі Міллі Меджлісу - азербайджанського парламенту. Алієв клявся у вірності народу на конституції та Корані.

Згідно з вимогами закону, у цей же день уряд прем'єр-міністра Алі Асадова оголосив про відставку. Нового голову кабінету міністрів Алієв призначить самостійно, за згодою парламенту.