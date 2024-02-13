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Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах (оновлено)

За попередніми даними, є поранені.

Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах (оновлено)
Будівля міністерства у Єревані
Фото: Міністерство оборони Вірменії

Міністерство оборони Вірменії заявило про обстріл з боку Азербайджану. Як стверджує відомство в офіційній заяві, вогонь було відкрито зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, розташованих у районі Неркін Ханд.

Обстріл стався о 5:30 за місцевим часом (3:30 за Києвом). За попередніми даними, у вірменської сторони є поранені. Міністерство оборони планує випустити розширену заяву пізніше.

Натомість азербайджанське інформаційне агентство AZERTAC стверджує, що напередодні обстрілу зазнали позиції азербайджанських військових, один з них був поранений.

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