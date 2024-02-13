Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Окупанти вдарили ракетами по Харківському району (оновлення)
Окупанти вдарили ракетами по Харківському району (оновлення)
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
ГоловнаСвіт

Найбільший корабель британського флоту відбув на навчання НАТО

HMS Prince of Wales вдалося підготувати в рекордний термін

Найбільший корабель британського флоту відбув на навчання НАТО
HMS Prince of Wales
Фото: Royal Navy

Британський авіаносець HMS Prince of Wales взяв курс на Норвегію для участі в навчаннях НАТО Steadfast Defender 2024 - найбільших з часів Холодної війни. 

Як повідомив сайт Королівського флоту, замість стандартного терміну у 30 днів для підготовки судна до відплиття британським морякам вдалося закінчити всі роботи за тиждень. Міністр оборони Британії Грант Шаппс відзначив це у своєму привітанні на адресу екіпажу, висловивши захоплення "навичками та здібностями тих, хто служить у Королівському флоті".

Авіаносець буде очолювати ударну групу з восьми суден, чотири з яких братимуть участь в навчаннях під прапором Сполученого Королівства. Усього ж до морської частини навчань НАТО буде залучено 40 кораблів, а кількість лише британських моряків, залучених до події, сягатиме понад 20 тисяч. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies