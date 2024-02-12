МЗС Чехії пропонує припинити видачу віз росіянам та білорусам

МЗС Чехії пропонує більше не видавати візи та посвідки на проживання росіянам і білорусам через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє видання České noviny.

Чинна постанова діє до 31 березня 2024 року, і МЗС пропонує нову постанову уряду щодо такої заборони без конкретного терміну.

Обмеження, що діють наразі, забороняють видавати візи і посвідки на проживання білорусам та росіянам, за винятком гуманітарних випадків. Також уряд Чехії розробив та запровадив механізм, який блокує видачу дозволів громадянам Росії та Білорусії з подвійним громадянством.

Водночас документ не поширюється на випадки отримання короткострокової візи, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії або громадянина Євросоюзу, якого він супроводжує або до якого їде. Також обмеження не торкнуться тих, хто хоче отримати посвідку на проживання, і члени сім'ї яких мають відповідні документи. Обмеження не торкнуться й громадян Білорусії, які хочуть отримати дозвіл на проживання для навчання в Чехії.

Крім того, МЗС Чехії пропонує винятки для видачі документів, якщо перебування заявника відповідає інтересам держави і цей інтерес підтверджено міністром закордонних справ.