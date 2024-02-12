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МЗС Чехії пропонує припинити видачу віз росіянам та білорусам

Водночас, МЗС Чехії пропонує винятки для видачі документів, якщо перебування заявника відповідає інтересам держави.

МЗС Чехії пропонує припинити видачу віз росіянам та білорусам
Чехія може припинити видачу віз росіянам та білорусам

МЗС Чехії пропонує більше не видавати візи та посвідки на проживання росіянам і білорусам через вторгнення в Україну. 

Про це повідомляє видання České noviny.

Чинна постанова діє до 31 березня 2024 року, і МЗС пропонує нову постанову уряду щодо такої заборони без конкретного терміну.

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Обмеження, що діють наразі, забороняють видавати візи і посвідки на проживання білорусам та росіянам, за винятком гуманітарних випадків. Також уряд Чехії розробив та запровадив механізм, який блокує видачу дозволів громадянам Росії та Білорусії з подвійним громадянством. 

Водночас документ не поширюється на випадки отримання короткострокової візи, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії або громадянина Євросоюзу, якого він супроводжує або до якого їде. Також обмеження не торкнуться тих, хто хоче отримати посвідку на проживання, і члени сім'ї яких мають відповідні документи. Обмеження не торкнуться й громадян Білорусії, які хочуть отримати дозвіл на проживання для навчання в Чехії.

Крім того, МЗС Чехії пропонує винятки для видачі документів, якщо перебування заявника відповідає інтересам держави і цей інтерес підтверджено міністром закордонних справ.

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