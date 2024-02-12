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Шольц пообіцяв збільшити військові витрати і віддавати 2% ВВП на потреби НАТО, — Reuters

Канцлер запевнив у підтримці оборонних компаній.

Шольц пообіцяв збільшити військові витрати і віддавати 2% ВВП на потреби НАТО, — Reuters
Шольц на заводі з виготовлення снарядів
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його уряд збільшує військові витрати і ФРН готова виплачувати 2% ВВП на оборону НАТО, тож оборонні компанії можуть розраховувати на підтримку Німеччини.

Таку заяву Шольц зробив після того, як експрезидент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть не захистити партнерів по НАТО від нападу Росії, якщо вони не витрачають достатньо коштів на оборону, — повідомляє Reuters.

"Ми повинні перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання. Не лише Сполучені Штати, але й усі європейські країни повинні робити ще більше для підтримки України. Обіцянок, які були зроблені до цього часу, недостатньо. Однієї лише сили Німеччини недостатньо», – сказав Шольц 12 лютого під час відкриття нового збройового заводу компанії Rheinmetall. 

«Це вкрай необхідно. Тому що якою б суворою не була ця реальність: ми живемо не в мирний час», – сказав Шольц, пояснюючи необхідність збільшення витрат на оборону до 2% ВВП.

Новий завод Rheinmetall який, як очікується, почне виробництво наступного року. Компанія заявила, що планує інвестувати у нього 300 мільйонів євро.

Німецький концерн Rheinmetall розпочинає будівництво нового заводу у Німеччині, де вироблятуть до 200 000 артилерійських снарядів на рік. 

Лише сім із 30 союзників НАТО виконали цільовий показник військових витрат у розмірі 2% від ВВП у 2022 році.

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