​Австрія планує розірвати контракт на імпорт російського газу, – Reuters

У грудні імпорт російського газу до Австрії склав 98%.

Австрія планує розірвати довгостроковий контракт енергетичної компанії OMV на купівлю газу в Газпрому на фоні високих цін на імпорт.

Про це заявила міністерка енергетики Австрії Леонора Гевесслер, передає Reuters.

Як йдеться у повідомленні, Австрія прагне покінчити із залежністю від доступного російського газу, намагаючись знайти альтернативних постачальників після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Леонора Гевесслер наголосила, що Москва не є надійним партнером.

Частково державна нафтова компанія OMV збиралась виконувати газовий контракт із Газпромом, і до 2040 купувати у нього газ.

Міністерка заявила, що у грудні імпорт російського газу до Австрії зріс, і становив 98%.

"Ринок і енергетичні компанії, які входять до ринку, не виконують своїх зобов’язань щодо зменшення залежності від російського газу в достатній мірі", – сказала міністерка і додала, що диверсифікація імпорту газу просувається надто повільно.

Тому Гевесслер повідомила, що її міністерство доручає провести до літа дослідження про економічні наслідки припинення контракту та небезпеки збереження залежності від російського газу.

"Ми повинні підготуватися до виходу з довгострокових контрактів OMV", – сказала вона.

Міністерство енергетики також планує зобов'язати компанії, що продають газ в Австрії, вживати конкретних кроків для зменшення частки російського газу у сумішах.