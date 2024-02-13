Росія оголосила в розшук прем'єрку Естонії

Це перший "розшук" чинного голови уряду.

Росія оголосила в розшук естонську прем'єрку Каю Каллас, державного секретаря Естонії Таймара Петеркопа і міністра культури Литви Кайриса. Вона закидає їм "знищення пам'ятників радянським солдатам", пише The Guardian із посиланням на заяву речниці МЗС росіян.

За час війни Росія оголошувала в розшук деяких українських посадовців, але Каллас є першою головою уряду, яку розшукує Москва. Каллас послідовно підтримує Україну.

Профіль Каллас з'явився в базі російського МВС, але що саме їй інкримінують там вирішили не наводити.

Загалом Росія оголосила в розшук кілька десятків балтійських політиків різного рівня, включно з ексміністром внутрішніх справ Латвії Марією Голубєвою.

Усі три країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва – вже вислали російських дипломатів зі своїх країн через напруженість через війну в Україні.

Оголошення Росією в розшук не означає, що цей "розшук" підтримає ще бодай одна країна.