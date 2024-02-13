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Байден закликав припинити вогонь у Газі на шість тижнів, – Reuters

За словами очільника США, це дасть змогу наблизитися до більш тривалого припинення вогню. 

Байден закликав припинити вогонь у Газі на шість тижнів, – Reuters
Джо Байден і Абдалла II під час конференції
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден заявив: Сполучені Штати наполягають на шеститижневій паузі в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС у Газі, щоб наблизитися до більш тривалого припинення вогню.

Про це президент США повідомив після переговорів з королем Йорданії Абдаллою ІІ, пише Reuters.

Політики обговорили загрозу ізраїльського наземного наступу на півдні Гази й гуманітарної катастрофи серед палестинських цивільних.

Джо Байден зазначив, що США працюють разом із союзниками над угодою про припинення бойових дій, аби звільнити ізраїльських заручників у Газі й забезпечити потік гуманітарної допомоги.

"Угода розпочнеться з паузи в бойових діях щонайменше на шість тижнів, за які ми зможемо потім побудувати щось міцніше", — сказав Байден. 

Таку ж заяву зробив і король Йорданії та закликав до широкомасштабного припинення вогню.

"Ми не можемо залишатися осторонь і дозволяти цьому продовжуватися. Нам потрібне тривале припинення вогню зараз. Ця війна має закінчитися", — додав Абдалла II.

Зустріч відбулася, саме коли Байден дедалі наполегливіше вимагав, щоб Ізраїль не здійснював наземного наступу на місто Рафах на півдні Гази без плану захисту палестинських цивільних.

  • Нещодавно ХАМАС запропонував триетапне припинення вогню протягом 135 днів, щоб завершити війну. На першому етапі пропонують звільнити всіх жінок, чоловіків до 19 років, людей похилого віку та хворих.
  • Проте голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відхилив запропоновані ХАМАС умови припинення вогню. На його думку, “повна перемога” в Газі можлива протягом кількох місяців.
  • Раніше у ЗМІ повідомляли про те, що Ізраїль і ХАМАС ведуть інтенсивні переговори про місячне перемир’я. Бойовики нібито прагнуть "пакетної угоди", яка передбачає постійне припинення вогню, проте Ізраїль намагається вести переговори поетапно. Йшлося про звільнення різних категорій ізраїльських заручників — від цивільних осіб до солдатів — в обмін на припинення бойових дій, звільнення палестинських в'язнів і надання більшої допомоги Газі.
  • Декілька днів тому ізраїльська армія звільнила 114 палестинців, яких заарештували під час наземної операції ЦАХАЛ. В’язнів передали палестинській стороні на контрольно-пропускному пункті Керем-Шалом на півдні Сектора Гази.
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