Байден закликав припинити вогонь у Газі на шість тижнів, – Reuters

За словами очільника США, це дасть змогу наблизитися до більш тривалого припинення вогню.

Джо Байден і Абдалла II під час конференції

Президент США Джо Байден заявив: Сполучені Штати наполягають на шеститижневій паузі в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС у Газі, щоб наблизитися до більш тривалого припинення вогню.

Про це президент США повідомив після переговорів з королем Йорданії Абдаллою ІІ, пише Reuters.

Політики обговорили загрозу ізраїльського наземного наступу на півдні Гази й гуманітарної катастрофи серед палестинських цивільних.

Джо Байден зазначив, що США працюють разом із союзниками над угодою про припинення бойових дій, аби звільнити ізраїльських заручників у Газі й забезпечити потік гуманітарної допомоги.

"Угода розпочнеться з паузи в бойових діях щонайменше на шість тижнів, за які ми зможемо потім побудувати щось міцніше", — сказав Байден.

Таку ж заяву зробив і король Йорданії та закликав до широкомасштабного припинення вогню.

"Ми не можемо залишатися осторонь і дозволяти цьому продовжуватися. Нам потрібне тривале припинення вогню зараз. Ця війна має закінчитися", — додав Абдалла II.

Зустріч відбулася, саме коли Байден дедалі наполегливіше вимагав, щоб Ізраїль не здійснював наземного наступу на місто Рафах на півдні Гази без плану захисту палестинських цивільних.