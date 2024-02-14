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Індонезія проводить наймасштабніший день голосування у світі

Країна з населенням у майже 300 мільйонів людей обирає 20 600 депутатів різних рівнів з-понад 259 тисяч кандидатів.

Індонезія проводить наймасштабніший день голосування у світі
Передвиборчі плакати з програмами кандидатів
Фото: AP Photo

В Індонезії 14 лютого одночасно відбуваються президентські та парламентські вибори - ця подія вважається найбільш масштабним днем волевиявлення у світі. 

Як повідомляє Reuters, лише за шість годин, упродовж яких будуть відкриті виборчі дільниці, країні з населенням майже 300 мільйонів людей потрібно обрати 20 600 депутатів з-понад 259 тисяч кандидатів. А також вирішити, хто стане новим главою держави, яку називають "третьою найбільшою демократією світу". Чинний лідер Джоко Відодо не має права балотуватися, адже відбув передбачені конституцією два терміни. 

Завадити провести голосування у деяких регіонах островної країни може стихія - через негоду частину Центральної Яви включно з деякими районами столиці Джакарти затопило. 

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