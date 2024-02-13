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Зеленський та Кулеба подякували Сенату США за допомогу Україні

"Подальша допомога США дає змогу рятувати людські життя від російського терору".

Зеленський та Кулеба подякували Сенату США за допомогу Україні
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагували на схвалення в Сенаті США законопроєкту, що передбачає 60 мільярдів доларів на підтримку України. Про це вони написали в соцмережі X.

"Вдячний (лідеру більшості) Чаку Шумеру, (лідеру меншості) Мітчу Макконнеллу та всім сенаторам США, які підтримали продовження допомоги Україні в нашій боротьбі за свободу, демократію та цінності, що мають для нас усіх величезне значення", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що подальша допомога США дає змогу Україні рятувати людські життя від російського терору.

"Це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну. Американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу", – додав Зеленський.

Кулеба, своєю чергою,  також подякував Шумеру, Макконнеллу та усім сенаторам за "підтримку не лише додаткової допомоги Україні, але й глобальної позиції та сили Америки".

"Цей сигнал непохитної двопартійної підтримки є дуже потрібним і цінним. Ми очікуємо на подальші кроки, спрямовані на протидію російській агресії, наближення справедливого миру в Україні та підтримку міжнародного порядку, який США допомогли встановити та який захищає всіх американців, а також інші вільні нації", - написав голова МЗС.

  • Сьогодні Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 29 санаторів-республіканців.
  • Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

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