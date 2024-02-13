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Міністр закордонних справ Британії розкритикував Трампа за "запрошення" для Росії атакувати країни НАТО

Девід Кемерон сказав, що вважає це "нерозумним підходом". 

Міністр закордонних справ Британії розкритикував Трампа за "запрошення" для Росії атакувати країни НАТО
Девід Кемерон
Фото: Facebook/David Cameron

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон розкритикував експрезидента США Дональда Трампа за його заохочення для Росії напасти на країни НАТО, які не виконують цільових внесків у оборону у 2% ВВП, пише Telegraph.

Міністр назвав його слова "нерозумним підходом". Він також наголосив, що є рішучим прихильником Альянсу. 

"Звичайно, ми хочемо, щоб такі країни, як ми, витрачали два відсотки, але я вважаю, що те, що було сказано, не було розумним підходом", – прокоментував Кемерон слова Трампа про те, що він би заохочував Росію "робити все що вона хоче" з країнами, які вкладають в оборону менше 2% свого ВВП.

Станом на 2023 лише десять європейських країн інвестували в оборону принаймні 2% ВВП. 

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