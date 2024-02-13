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Франція розробила проєкт мирного договору для Ізраїлю та Лівану

Документ передбачає відведення військ "Хезболли" на відстань 10 км від кордону

Франція розробила проєкт мирного договору для Ізраїлю та Лівану
Бойовики "Хезболли"
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Франції надіслало офіційному Бейруту план врегулювання протистоянь на лівансько-ізраїльському кордоні. Як повідомляє Reuters, це перший письмовий документ, що описує конкретні кроки щодо встановлення миру.

План містить заклик щодо відведення військ, зокрема й елітних підрозділів угруповання "Хезболла", на 10 кілометрів вглиб території Лівану. Це потрібно зробити впродовж 10 днів, щоб "запобігти виходу конфлікту з-під контролю" та "створити передумови для припинення вогню, коли ситуація це дозволятиме".

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