Франція розробила проєкт мирного договору для Ізраїлю та Лівану

Міністерство закордонних справ Франції надіслало офіційному Бейруту план врегулювання протистоянь на лівансько-ізраїльському кордоні. Як повідомляє Reuters, це перший письмовий документ, що описує конкретні кроки щодо встановлення миру.

План містить заклик щодо відведення військ, зокрема й елітних підрозділів угруповання "Хезболла", на 10 кілометрів вглиб території Лівану. Це потрібно зробити впродовж 10 днів, щоб "запобігти виходу конфлікту з-під контролю" та "створити передумови для припинення вогню, коли ситуація це дозволятиме".