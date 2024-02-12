Румунська Вища рада національної оборони розгляне безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні

Учасники засідання проаналізують розвиток оборонного сектору й війська, а також протидію кіберзагрозам у минулому році.

Президент Румунії Клаус Йоганніс скликав на 21 лютого засідання Вищої ради національної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужба президента Румунії.

На засіданні планують обговорити питання, пов'язані з "безпековою ситуацією в Чорноморському регіоні в контексті російської агресії проти України та її наслідки для Румунії".

Учасники засідання проаналізують розвиток оборонного сектору й війська, а також протидію кіберзагрозам у минулому році. Крім того, вони торкнуться "інших актуальних питань у сфері національної безпеки".

Напередодні стало відомо, що під час атаки російських БпЛА в Одеській області в ніч на 10 лютого у Румунії оголосили попередження для населення прикордонних населених пунктів і підіймали винищувачі F-16.