Румунська Вища рада національної оборони розгляне безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні

Президент Румунії Клаус Йоганніс скликав на 21 лютого засідання Вищої ради національної оборони.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужба президента Румунії.
На засіданні планують обговорити питання, пов'язані з "безпековою ситуацією в Чорноморському регіоні в контексті російської агресії проти України та її наслідки для Румунії".
Учасники засідання проаналізують розвиток оборонного сектору й війська, а також протидію кіберзагрозам у минулому році. Крім того, вони торкнуться "інших актуальних питань у сфері національної безпеки".
Напередодні стало відомо, що під час атаки російських БпЛА в Одеській області в ніч на 10 лютого у Румунії оголосили попередження для населення прикордонних населених пунктів і підіймали винищувачі F-16.
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