Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Трамп "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, – The Guardian
Трамп "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, – The Guardian
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
ГоловнаСвіт

Єврокомісія намагається вирішити з Польщею питання українського агроекспорту шляхом переговорів

Уже відбулася низка нарад із представниками польського уряду та Європейської комісії.

Єврокомісія намагається вирішити з Польщею питання українського агроекспорту шляхом переговорів
Протест польських фермерів
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія хоче вирішити питання українського агроекспорту через Польщу шляхом переговорів і шукає прийнятні рішення.

Про це заявив офіційний представник Комісії Олоф Жилл, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Жилла, офіційна позиція полягає в тому, що "ми прагнемо знайти рішення, які дадуть нам змогу надавати максимально можливу підтримку Україні... підтримуючи при цьому найбільш чутливі сектори (ЄС)" і що "в тому чи іншому форматі зможемо вирішити ці проблеми за столом переговорів... без додаткового тиску на кордоні". 

"Особливо це стосується наших виробників агропродовольчої продукції. Потрібно домогтися справедливої рівноваги в заходах, які вживаються, щодо всього", - додав представник Єврокомісії.

Жилл зазначив, що нещодавно уже відбулася низка нарад із представниками польського уряду та Єврокомісії. На цих зустрічах спробували вирішити цю напруженість якомога конструктивніше і навіть дійшли до "життєздатних і надійних" рішень.

Що відомо про відновлення блокади польсько-українського кордону

  • Польські фермери відновили блокування кордону після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити "економічний безвіз" з Україною ще на рік. Лібералізація запрацювала в 2022 як захід підтримки економіки України під час повномасштабної війни. Однак через протести місцевих фермерів, яким не подобається, що українське зерно ввозили в ЄС за пом'якшеними правилами, Єврокомісія вирішила дозволити певні заходи. Для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачили екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить ці обсяги, мита будуть повторно введені, щоб обсяги суттєво не перевищували показники попередніх років.
  • Міністр сільського господарства Польщі закликав фермерів припинити блокування кордону.
  • 10 лютого ДПСУ повідомила, що польські фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Шегині-Медика" на українсько-польському кордоні. 
  • Вранці 10 лютого через відновлення страйку польських фермерів утворилася черга з 1300 вантажівок.
  • Станом на ранок неділі 11 лютого страйкарі блокували два пункти пропуску – "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", а з понеділка, 12 лютого, збиралися блокувати ще два пункти пропуску: "Устилуг – Зосин" і "Угринів – Долгобичув".
  • Крім того, учора польські фермери, які блокували дорогу, вдерлися до українських вантажівок і висипали українське зерно на дорогу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies