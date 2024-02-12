Єврокомісія намагається вирішити з Польщею питання українського агроекспорту шляхом переговорів

Європейська комісія хоче вирішити питання українського агроекспорту через Польщу шляхом переговорів і шукає прийнятні рішення.
Про це заявив офіційний представник Комісії Олоф Жилл, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами Жилла, офіційна позиція полягає в тому, що "ми прагнемо знайти рішення, які дадуть нам змогу надавати максимально можливу підтримку Україні... підтримуючи при цьому найбільш чутливі сектори (ЄС)" і що "в тому чи іншому форматі зможемо вирішити ці проблеми за столом переговорів... без додаткового тиску на кордоні".
"Особливо це стосується наших виробників агропродовольчої продукції. Потрібно домогтися справедливої рівноваги в заходах, які вживаються, щодо всього", - додав представник Єврокомісії.
Жилл зазначив, що нещодавно уже відбулася низка нарад із представниками польського уряду та Єврокомісії. На цих зустрічах спробували вирішити цю напруженість якомога конструктивніше і навіть дійшли до "життєздатних і надійних" рішень.
Що відомо про відновлення блокади польсько-українського кордону
- Польські фермери відновили блокування кордону після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити "економічний безвіз" з Україною ще на рік. Лібералізація запрацювала в 2022 як захід підтримки економіки України під час повномасштабної війни. Однак через протести місцевих фермерів, яким не подобається, що українське зерно ввозили в ЄС за пом'якшеними правилами, Єврокомісія вирішила дозволити певні заходи. Для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачили екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить ці обсяги, мита будуть повторно введені, щоб обсяги суттєво не перевищували показники попередніх років.
- Міністр сільського господарства Польщі закликав фермерів припинити блокування кордону.
- 10 лютого ДПСУ повідомила, що польські фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Шегині-Медика" на українсько-польському кордоні.
- Вранці 10 лютого через відновлення страйку польських фермерів утворилася черга з 1300 вантажівок.
- Станом на ранок неділі 11 лютого страйкарі блокували два пункти пропуску – "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", а з понеділка, 12 лютого, збиралися блокувати ще два пункти пропуску: "Устилуг – Зосин" і "Угринів – Долгобичув".
- Крім того, учора польські фермери, які блокували дорогу, вдерлися до українських вантажівок і висипали українське зерно на дорогу.