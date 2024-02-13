У метро Нью-Йорка сталася стрілянина

Поліція Нью-Йорка повідомила про стрілянину на станції метрополітену у Бронксі, внаслідок якої постраждали шестеро людей.

Одна людина загинула, ще п'ятеро отримали вогнепальні поранення, які не несуть загрози їхньому життю. Злочинців затримати не вдалося.

Як стверджує Reuters, подібні злочини в метро Нью-Йорка є рідкістю. У 2022 році, коли чоловік зі зброєю поранив 10 пасажирів потяга, який рухався лінією у Брукліні, це був перший випадок масової стрілянини в метро за останні 38 років. За весь 2023 рік було повідомлено про 570 правопорушень у метрополітені, який щоденно забезпечує майже 4 мільйони поїздок містян.