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Усіх спецпризначенців поліції Дніпропетровщини переведуть до бригади "Лють"

Нацполіція відреагувала на конфлікт у Дніпрі і вирішила розформувати полк.

Усіх спецпризначенців поліції Дніпропетровщини переведуть до бригади "Лють"
Олександр Фацевич
Фото: npu.gov.ua

Керівництво Національної поліції ухвалило рішення про розформування полку особливого призначення ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області та переведення всіх спецпризначенців до бригади "Лють".

Про це йдеться в коментарі заступника голови НПУ Олександра Фацевича.

Він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії поліцейські різних служб, зокрема й підрозділів особливого призначення всіх областей України, задіяні в обороні та захисті держави.

"Тому, реагуючи на одиничний та неприпустимий факт, що мав місце у Дніпропетровській області, керівництвом Національної поліції прийняте рішення про розформування полку особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, та всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції «Лють» в порядку ст. 65 закону України «Про Національну поліцію України»", – сказав Фацевич.

Він нагадав, що у 2023 ухвалили зміни до цього закону, у зв'язку з чим українські поліцейські особливого призначення можуть брати участь бойових діях.

"Із початку повномасштабного вторгнення всі поліцейські отримали низку додаткових функцій, з першого дня у посиленому варіанті несення служби працюють у складі Сил безпеки і оборони України, евакуюють людей, розбирають завали, розслідують воєнні злочини, захищають безпеку громадян та правопорядок всередині країни, але саме спецпризначенці стали міцною основою у боротьбі з ворогом", – наголосили в повідомленні.

Поліцейські особливого призначення з різних регіонів, як і інших підрозділів, захищають Україну у складі бригади "Лють", а також інших зведених загонах.

Раніше в соцмережах поширили відео спецпризначенців поліції Дніпропетровщини, які відмовляються вступати до штурмової бригади Нацполіції "Лють".

Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" - це воєнізований підрозділ Департаменту поліції особливого призначення нового зразка призначений для відсічі та захисту від збройної агресії Російської Федерації проти України.

  • У січні 2023 року МВС почало формування штурмових бригад "Гвардія наступу" - це бригада Нацполіції «Лють», бригада Держприкордонслужби "Сталевий кордон" та шість бригад Нацгвардії. Основу підрозділів склали чинні поліцейські, прикордонники та нацгвардійці.
  • У лютому минулого року три підрозділи Нацполіції повідомили, що об’єднуються в штурмову бригаду МВС "Лють".
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