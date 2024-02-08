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Під Авдіївкою знищили російський вертоліт "Алігатор"

Екіпаж вертольота загинув.

Під Авдіївкою знищили російський вертоліт "Алігатор"

Під Авдіївкою знищили російський вертоліт "Алігатор".

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. 

7 лютого в операційній зоні ОСУВ “Таврія” воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий “Алігатор” з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку.

Основні наступальні зусилля противник зосереджує на Новопавлівському, Авдіївському та Оріхівському напрямках.

Нагадаємо, Сили оборони знищили за добу ще 910 окупантів, 11 танків та 31 крилату ракету. Загалом Росія вже втратила на війні проти України 392 380 військових.

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