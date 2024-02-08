Крім того, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки. Люди не постраждали.

Уночі, 8 лютого, ворог атакував Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136», повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок влучань відбулось займання на території промислового підприємства та приватного будинку. Підрозділами ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та обʼєкт спортивної інфраструктури. Постраждалих немає.

Пізніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки на місто БПлА було пошкоджено повітряну магісталь ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ». На місці працюють фахівці над усуненням пошкоджень. Тимчасово без опалення залишилось 9 житлових будинків. Фахівці планують завершити роботи до 17:00.

Крім того, зранку 7 лютого о 07:56 та 08:54 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора, 7 лютого, о 09:14 удару ворожим БпЛА типу «Ланцет» зазнав населений пункт Куцурубської громади, а о 09:25 ворог спрямував FPV-дрон по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Окрім того, учора, 7 лютого, о 10:05, 10:51 та 15:48 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населених пунктах Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

Вніч на 8 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу «Shahed 131/136».

Вранці Генштаб повідомив, що за добу Росія завдала 51 ракетного та 80 авіаційних ударів. На фронті відбулося 92 бойових зіткнення.