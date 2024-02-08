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​Уночі росіяни атакували Україну 17 "шахедами". Сили ППО збили 11

Ворог запустив дрони з окупованого Криму.

​Уночі росіяни атакували Україну 17 "шахедами". Сили ППО збили 11
Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.
Фото: EPA/UPG

У ніч на 8 лютого російська армія завдала удару 17-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131" з мису Чауда (Крим).

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

У результаті бойової роботи було знищено 11 "шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

До відбиття нападу залучали зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Нагадаємо, в ніч проти 3 лютого росіяни атакували дронами  високовольтні енергетичні об’єкти Кривого Рогу. Це була одна з найбільш масованих атак на енергетику за рік.

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