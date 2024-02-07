Столичні рятувальники о 20:10 закінчили аварійно-рятувальні роботи у Голосіївському районі Києва.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Унаслідок ранкової атаки у багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло 4 людей”, – йдеться у повідомленні.
Крім того, внаслідок атаки постраждало 39 людей. Психологічну допомогу надано 85 людям.
Також з будинку евакуйовано 40 людей та 28 врятовано.
- Вранці 7 лютого російська армія здійснила ракетний обстріл України. Росія випустила 64 ракети і БпЛА, з них вдалося збити 44.
- У Києві та біля нього під час масованого нападу росіян збили близько 20 ракет. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) оцінив збитки від російського ракетного удару в понад 300 тис. гривень.
- Під час масованої ракетної атаки 7 лютого Росія могла використати гіперзвукову ракету "Циркон", щоб уразити цілі в Києві.