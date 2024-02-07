У багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва загинуло чотири людини.

Столичні рятувальники о 20:10 закінчили аварійно-рятувальні роботи у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Унаслідок ранкової атаки у багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло 4 людей”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок атаки постраждало 39 людей. Психологічну допомогу надано 85 людям.

Також з будинку евакуйовано 40 людей та 28 врятовано.

Фото: Пресслужба ДСНС Наслідки російського обстрілу у Голосіївському районі Києва 7 лютого

Фото: Пресслужба ДСНС Наслідки російського обстрілу у Голосіївському районі Києва 7 лютого

Фото: Пресслужба ДСНС Наслідки російського обстрілу у Голосіївському районі Києва 7 лютого