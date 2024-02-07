ЗМІ: Росія могла використати під час обстрілу Києва 7 лютого гіперзвукову ракету "Циркон"

На одному з уламків ракети побачили маркування "3М22", що відповідає "Циркону".

Під час масованої ракетної атаки 7 лютого Росія могла використати гіперзвукову ракету "Циркон", щоб уразити цілі в Києві, повідомляє Defence Express.

На це вказують фото, які з'явились у мережі з дописами про її збиття. Наприклад, на одному з уламків ракети побачили маркування "3М22", що відповідає "Циркону".

Повітряні сили ЗСУ, а також Генштаб повідомляли тільки про перехоплення крилатих ракети типу Х-555/101 і "Калібр". При цьому Повітряні сили під час інформування про загрози, о 7:46 повідомляли про наближення швидкісної ракети на Київ.

Водночас уламки ракети, знайденої 7 лютого, відповідають уламкам ще однієї неідентифікованої ракети, яку РФ використала на початку року. Тоді теж були припущення, що це "Циркон".

За даними джерел видання, фрагментація ракети достатньо сильна, що дуже ускладнює її ідентифікацію. Крім того, є дуже мало інформації про "Циркон", оскільки ракету Росія публічно не демонструвала.

Статус такого типу ракет у РФ невизначений. Спершу оголошували, що її взяли на озброєння, а потім з'ясувалося, що немає відповідного наказу.

Серед носіїв "Циркону", який створювали для пуску з кораблів та підводних човнів, наразі відомі лише фрегат "Адмірал Горшков" (проєкт 22350) та атомний підводний човен К-560 "Сєвєродвінськ" (проєкт 885 "Ясень"). Вони розташовані далеко за межами можливого пуску по Україні. Припускають, що для ракети використали адаптований комплекс "Бастіон", або відомий "Объект-100".