Окупанти шукають операторів дронів на ТОТ

Центр підготовки відкрили у Маріуполі куди звозять усіх охочих за “легкі гроші” навчитися оперувати дронами.

Російські окупанти шукають людей на ТОТ України для курсівоперування дронами. Центр підготовки відкрили у Маріуполі.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"Після Севастополя центр підготовки відкрили у Маріуполі куди звозять охочих за “легкі гроші” з усіх загарбаних регіонів Донбасу. По завершенню курсів операторам пропонують контракт зі зс рф", — пишуть у ЦНС.

Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право, яке забороняє вербування населення окупованих територій на війну проти Батьківщини.

"Зауважимо, що всі інструктори та учасники курсів автоматично стають законними цілями для Сил Оборони України. Тому закликаємо не долучатись до ініціативи ворог й не стати жертвою його божевільних прагнень", — додають у ЦНС.