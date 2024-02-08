Замість Булгакова – Кікабідзе: у Києві змінили назви 10 об’єктів

У Києві в рамках дерусифікації та декомунізації перейменували ще 10 міських об'єктів.

Як йдеться на Офіційному порталі Києва, такі рішення прийняли сьогодні, 8 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю депутатів.

"Столиця України продовжує позбавлятись назв, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Процес декомунізації та дерусифікації доволі тривалий, оскільки включає декілька етапів, однак спільними зусиллями разом із мешканцями столиці місто активно рухається у цьому напрямку. У багатовіковому Києві не має лишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим", – зазначив заступник міського голови-секретар Київради Володимир Бондаренко.

Зокрема, перейменували об’єкти у семи районах столиці.

У Солом’янському районі проспект Повітрофлотський став проспектом Повітряних Сил, вулиця Білгородська – вулицею Василя Овсієнка.У Деснянському районі перейменували вулицю Миколи Матеюка на вулицю Василя Іваниса.У Святошинському районі вулиця Булгакова змінила назву на вулицю Вахтанга Кікабідзе, а бібліотека імені О. Блока стала бібліотекою імені Гната Юри.У Подільському районі провулок Яблочкова отримав назву Компанійського. Безімянному скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоєно ім’я Ґолди Меїр.У Дарницькому районі змінила назву вулиця Чернігівська. Вона стала вулицею Братів Чибінєєвих.У Печерському районі вулиця Павла Скоропадського стала Бессарабським проїздом.У Шевченківському районі безіменному скверу на вулиці Жилянській присвоєно ім’я Лідії Гончаренко.