Умєров і Сирський на першій нараді обговорили детальний план дій ЗСУ на 2024 рік

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з Головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським.
Як повідомляє пресслужба Міноборони, Умєров і Сирський обговорили питання детального плану дій Збройних сил України на 2024 рік.
Міністр відзначив серед пріоритетів налагодження системи логістики і вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій і відпочинку підрозділів.
Також на зустрічі йшлося про підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.
Щодо нового роду сил ЗСУ – Сил безпілотних систем, то, за словами Умєрова, відомство очікує на "нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра".
- Напередодні Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України і призначив Олександра Сирського.
- Що відомо про нового головкома - читайте в нашому матеріалі.
- Рустем Умєров 9 лютого представив Сирського у Генеральному штабі ЗСУ.
- З іменами потенційних топвійськових України знайомтеся в нашій публікації "Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським".