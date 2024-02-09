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Умєров і Сирський на першій нараді обговорили детальний план дій ЗСУ на 2024 рік

Йшлося також про новий рід сил ЗСУ - Сили безпілотних систем.

Умєров і Сирський на першій нараді обговорили детальний план дій ЗСУ на 2024 рік
Олександр Сирський і Рустем Умєров
Фото: Пресслужба Міноборони України

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з Головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, Умєров і Сирський обговорили питання детального плану дій Збройних сил України на 2024 рік. 

Міністр відзначив серед пріоритетів налагодження системи логістики і вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій і відпочинку підрозділів.

Також на зустрічі йшлося про підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Щодо нового роду сил ЗСУ – Сил безпілотних систем, то, за словами Умєрова, відомство очікує на "нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра".

  • Напередодні Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України і призначив Олександра Сирського.
  • Що відомо про нового головкома - читайте в нашому матеріалі.
  • Рустем Умєров 9 лютого представив Сирського у Генеральному штабі ЗСУ.
  • З іменами потенційних топвійськових України знайомтеся в нашій публікації "Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським".
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