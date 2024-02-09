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Умєров представив нового Головнокомандувача у Генштабі

Міністр запевнив, що гарантує підтримку дій і рішень. 

Умєров представив нового Головнокомандувача у Генштабі
Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський перевіряє організацію бойової служби на передових позиціях військ
Фото: Прес-служба ООС

Міністр оборони Рустем Умєров представив у Генеральному штабі нового головнокомандувача ЗСУ – генерал-полковника Олександра Сирського.

На зустрічі був присутній попередній головком Валерій Залужний. Про це повідомили в Міноборони.

"Також подякував генералу Валерію Залужному, який був присутній під час цієї події, за лідерство у непростий час і пророблену роботу. Як Міністр оборони, гарантую всю можливу підтримку дій і рішень командування Збройних Сил України. Оборона – в надійних руках. До Перемоги", – сказав Умєров. 

Олександр Сирський, який командував Сухопутними військами, був призначений Головнокомандувачем ЗСУ учора. Президент Зеленський, коментуючи рішення про заміну головкома, сказав, що ЗСУ потребують змін. "Команду перезавантаження" Сирський має представити найближчими днями. 

Першу заяву на посаді Сирський зробив сьогодні. Він окреслив своє бачення змін в армії. 

Докладно про нового головнокомандувача ЗСУ читайте в матеріалі на LB.ua.

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