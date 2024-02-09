Удар безпілотником по авто в Херсонській області і 12 обстрілів Чернігівської: як минула доба

По Чернігівській області за добу ворог провів 12 обстрілів (48 вибухів). Обстрілював Новгород-Сіверський район, використав артилерію, міномети та FPV-дрони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 53 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 251 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Кролевецька, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – Авдіївка, Курахове, Селидове, Очеретине, Рай-Олександрівка. Пошкоджено 75 житлових будинків (з них 63 – багатоквартирні), школа, три дитсадки, будівля ДП "Селидіввугілля", "Укрпошта", 21 цивільний автомобіль, службовий автомобіль, два вантажних автомобілі, автобус, готель, автомийка, автостоянка, магазин, спортивний заклад Курахівського професійного ліцею. На Донеччині за добу: двоє загиблих та сім поранених.

У Миколаївській вночі сили й засоби ППО знищили один БпЛА типу Shahed-136/131. Учора протягом дня ворог завдав ударів по Дмитрівці Куцурубської громади. Пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги. Поранення отримала лікарка "швидкої". Наразі стан постраждалої стабільний, надають допомогу. Також учора ввечері ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії Очаківської громади. Уночі ворог атакував БпЛА Олександрівку Горохівської громади. Внаслідок удару на фермерському господарстві виникла пожежа та пошкоджено три вантажних автомобіля, автобус та складські приміщення. Станом на ранок пожежа була ліквідована. Постраждалих немає.

У Луганській минулої доби від ворожих обстрілів постраждали Невське, Білогорівка, а також територія Серебрянського лісу. Білогорівка витримала черговий авіаційний удар. За добу противник здійснив 151 обстріл (570 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі. Окупанти завдавали авіаударів по населених пунктах Стариця, Іванівка, Кислівка. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п'ять атак біля Синьківки та Іванівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Уночі відбувся ворожий обстріл БпЛА Shahed Коропового Зміївської тергромади. Влучання на територію бази відпочинку, загорання будівлі готелю, літнього майданчику ресторана та трьох легкових автомобілей. Загальна площа пожеж 600 м.кв. Постраждав цивільний чоловік — охоронець. Медичну допомогу надали на місці. Друге та третє влучання були в приватні будинки, без постраждалих. Четверте та п'яте влучання – на територію іншої бази відпочинку. Частково зруйновано триповерхову будівлю, загорання конструктивних елементів та загорання будівлі їдальні. Без постраждалих. Унаслідок обстрілу Івашок є руйнування двохповерхового житлового будинку, приватного будинку, приміщення підприємства "Івашківський інкубатор", газомережі. Без постраждалих.

У Запорізькій області минулої доби військовослужбовці РФ завдали 156 ударів по 24 населених пунктах. Окупанти вгатили п'ятьма авіаційними снарядами по Оріхову й Новодарівці, обстріляли з ракетних систем залпового вогню Гуляйпільське, Темирівку та П'ятихатки. 58 ворожих БпЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне й Полтавку. 90 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Чарівного, Малинівки, Білогір'я, Приютного, Преображенки, Роботиного, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

У Херсонській за добу ворог здійснив 82 обстріли (342 снаряди), з них по Херсону – 13 обстрілів (43 снаряди). Рашисти поцілили у райони 27 населених пунктів області, медичну установу та два об‘єкти критичної інфраструктури у Херсонському районі. Через російський обстріл Ромашкового у Херсонському районі постраждав місцевий житель. 58-річний чоловік потрапив під удар на подвірʼї будинку. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням скроні. У Бериславському районі, на автодорозі Марянське-Берислав, на узбіччі неподалік Шляхового у автомобіль ВАЗ 21114 влучив FVP дрон. Дві людини загинули. За добу по області: двоє загиблих, одна людина дістала поранення.

У Дніпропетровській: сім атак на Нікопольський район протягом вчорашнього дня. Обстріли з артилерії, удари дронами-камікадзе. Від російського терору потерпали райцентр, Червоногригорівська та Покровська сільська громади. Пошкоджені 17 приватних будинків. Понівечені 11 господарських споруд, ще дві – знищені. Побиті авто, кілька газогонів та ліній електропередач. Над Криворізьким районом оборонці неба збили ракету. Без жертв. Пізно ввечері ворог вдарив по Нікопольському району. З важкої артилерії обстріляв одне з сіл Марганецької громади. Загиблих та постраждалих немає.