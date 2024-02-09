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На Закарпатті прикордонники виявили крадене авто, яким керував пособник ухилянтів

Біля кордону зі Словаччиною виявили викрадений автомобіль, яким їхав пособник незаконного трансферу осіб через держрубіж.

На Закарпатті прикордонники виявили крадене авто, яким керував пособник ухилянтів
Затримали водія краденого авто, який допомагав ухилянтам
Фото: ДПСУ

Прикордонники Чопського загону зупинили "Range Rover" іноземної реєстрації, яким керував 43-річний закарпатець. Як виявилося, автомобіль перебував у розшуку із 2014 року, а водій вже потрапляву поле зору правоохоронців як пособлик ухилянтів.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Легковик "Range Rover" іноземної реєстрації, яким їхали у напрямку держрубежу, зупинили на контрольному посту з метою перевірки на підставі випереджувальної інформації оперативних співробітників загону. Керував автівкою 43-річний закарпатець, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців, як пособник переправників через державний кордон чоловіків призовного віку", – повідомили прикордонники.

Під час перевірки виявилося, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу містить ознаки підробки. Згодом становили, шр легковик перебуває у розшуку з 2014 року як викрадений на Київщині.

На місце події викликали співробітників Нацполіції. 

Проводяться слідчі дії.

  • На початку лютого прикордонники викрили схему переправлення порушників через кордон за допомогою системи “Шлях”
  • Чоловіки виїжджали за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. За це чоловіки платили організаторам до 1 тис. доларів.
  • На Одещині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Керівник агрофірми мав право бронювати від мобілізації штатних працівників, і відправляв їх у фіктивне службове відрядження до Молдови. Вартість виїзду складала 4,5 тис. доларів.
  • СБУ заблокувала п'ять нових схем для ухилянтів, серед організаторів - депутат із Прикарпаття. Також серед зловмисників - посадовець Служби судової охорони.
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