На Закарпатті прикордонники виявили крадене авто, яким керував пособник ухилянтів

Біля кордону зі Словаччиною виявили викрадений автомобіль, яким їхав пособник незаконного трансферу осіб через держрубіж.

Прикордонники Чопського загону зупинили "Range Rover" іноземної реєстрації, яким керував 43-річний закарпатець. Як виявилося, автомобіль перебував у розшуку із 2014 року, а водій вже потрапляву поле зору правоохоронців як пособлик ухилянтів.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Легковик "Range Rover" іноземної реєстрації, яким їхали у напрямку держрубежу, зупинили на контрольному посту з метою перевірки на підставі випереджувальної інформації оперативних співробітників загону. Керував автівкою 43-річний закарпатець, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців, як пособник переправників через державний кордон чоловіків призовного віку", – повідомили прикордонники.

Під час перевірки виявилося, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу містить ознаки підробки. Згодом становили, шр легковик перебуває у розшуку з 2014 року як викрадений на Київщині.

На місце події викликали співробітників Нацполіції.

Проводяться слідчі дії.