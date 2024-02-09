На Закарпатті прикордонники виявили крадене авто, яким керував пособник ухилянтів

Прикордонники Чопського загону зупинили "Range Rover" іноземної реєстрації, яким керував 43-річний закарпатець. Як виявилося, автомобіль перебував у розшуку із 2014 року, а водій вже потрапляву поле зору правоохоронців як пособлик ухилянтів.
Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.
"Легковик "Range Rover" іноземної реєстрації, яким їхали у напрямку держрубежу, зупинили на контрольному посту з метою перевірки на підставі випереджувальної інформації оперативних співробітників загону. Керував автівкою 43-річний закарпатець, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців, як пособник переправників через державний кордон чоловіків призовного віку", – повідомили прикордонники.
Під час перевірки виявилося, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу містить ознаки підробки. Згодом становили, шр легковик перебуває у розшуку з 2014 року як викрадений на Київщині.
На місце події викликали співробітників Нацполіції.
Проводяться слідчі дії.
- На початку лютого прикордонники викрили схему переправлення порушників через кордон за допомогою системи “Шлях”
- Чоловіки виїжджали за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. За це чоловіки платили організаторам до 1 тис. доларів.
- На Одещині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Керівник агрофірми мав право бронювати від мобілізації штатних працівників, і відправляв їх у фіктивне службове відрядження до Молдови. Вартість виїзду складала 4,5 тис. доларів.
- СБУ заблокувала п'ять нових схем для ухилянтів, серед організаторів - депутат із Прикарпаття. Також серед зловмисників - посадовець Служби судової охорони.