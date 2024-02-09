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На Миколаївщині удар ворожого дрона пошкодив автомобіль “швидкої”, лікарка отримала поранення

Росіяни вдарили по медичному транспорту в селі Дмитрівка Куцурубської громади. Крім того, цієї ночі ворог уразив безпілотником фермерське господарство у Баштанському районі.

На Миколаївщині удар ворожого дрона пошкодив автомобіль “швидкої”, лікарка отримала поранення
село Дмитрівка на Миколаївщині
Фото: Google Maps

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вчора, 8 лютого, о 09:15, 09:40, 09:45 ворог завдав ударів попередньо БпЛА «Ланцет» та ударними FPV-дронами по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок одного з ударів пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги. Поранення отримала лікарка «швидкої». Наразі стан постраждалої стабільний, надається вся необхідна допомога.

Також учора, 8 лютого, о 22:15 та 22:56 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Баштанський район: вночі, 9 лютого, ворог атакував ударними БпЛА с. Олександрівка Горохівської громади. Внаслідок удару на фермерському господарстві виникла пожежа та пошкоджено три вантажних автомобілі, автобус та складські приміщення. Станом на 06:15 пожежа була ліквідована. Постраждалих немає. 

Уночі силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed-136/131».

Вранці Повітряні сили повідомили, що цієї ночі українські війська збили 10 з 16 російських "шахедів" над Україною. Росіяни проводили атаку з двох напрямків.

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